Ibope: Com 27%, Paes lidera disputa no Rio; 2º lugar tem três empatados

RIO – A primeira pesquisa Ibope para a eleição do Rio deste ano mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) liderando a disputa, com 27% das intenções de voto. Atrás dele, com 12%, vem o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), empatado tecnicamente com Martha Rocha (PDT), que tem 8%, e Benedita da Silva (PT), 7%.

Crivella, Martha e Benedita empatam porque a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e divulgada na noite deste sexta-feira, 2. Foram entrevistadas 805 pessoas entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Em patamar abaixo delas, mas também empatado com as duas pela margem de erro, vem Cyro Garcia (PSTU), com 3%, seguido de três candidatos com 2%: Renata Souza (PSOL), Eduardo Bandeira de Mello (Rede) e Clarissa Garotinho (PROS).

Luiz Lima (PSL) e Suêd Haidar (PMB) têm 1% cada, enquanto Fred Luz (Novo), Paulo Messina (MDB), Glória Heloiza (PSC) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram.

Para Entender Eleições 2020 no Rio: veja quem são os candidatos a prefeito da cidade Além de Marcelo Crivella, que disputa a reeleição, conheça os outros nomes na corrida eleitoral pela Prefeitura do Rio de Janeiro

Crivella é o candidato mais rejeitado do pleito: 57% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito. Depois vêm Clarissa Garotinho, com 38%, e Eduardo Paes, repelido por 32%. Entre os primeiros colocados, Martha é quem tem a menor rejeição, de 8%. Já Benedita não receberia o voto de 24% dos cariocas.

Em debate na Band, Crivella e Paes foram os principais alvos

Na quinta, os candidatos à Prefeitura do Rio participaram do primeiro debate das eleições, transmitido pela TV Band. Crivella e Paes foram os principais alvos. O prefeito foi questionado sobre medidas da sua gestão, mas não precisou responder sobre polêmicas recentes, como a investigação do “QG da Propina”, esquema que teria funcionado na Prefeitura, ou do grupo “Guardiões do Crivella”, formado por funcionários públicos que atuariam para atrapalhar o trabalho da imprensa. A denúncia que tornou Paes réu por suposto caixa 2 em 2012 também foi ignorada.

Paes começou o debate criticando o trabalho de Crivella no combate ao novo coronavírus. “Ao contrário do que disse o prefeito aqui, o índice de mortalidade do Rio foi o dobro do de São Paulo. Dobrou o índice do desemprego. O carioca tem na memória que na nossa gestão as coisas eram muito melhores”, disse.

Crivella rebateu, dizendo que herdou dívidas e uma “corrupção anômica” da gestão Paes. Atrelou a isso os problemas do seu mandato e disse que agora a cidade “está saindo da crise”. Fora isso, buscou falar de questões ideológicos e citou o “kit gay” nas escolas ao fazer uma pergunta a Renata Souza. “Ele deveria estar preocupado em debater propostas”, disse a candidata do PSOL.