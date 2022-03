FHC diz que prévias entre Doria e Leite no PSDB devem ser respeitadas

No momento em que aliados do governador João Doria cobram do presidente do PSDB, Bruno Araújo, uma posição contundente em defesa do resultado das prévias presidenciais tucanas realizadas no ano passado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posicionou pelo Twitter nesta segunda-feira, 28. "As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas", afirmou FHC.

O posicionamento do ex-presidente foi comemorado no entorno do governo paulista, que vem buscando apoios para blindar a pré-candidatura do que chamam de tentativa de golpe.

Derrotado nas prévias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que recusou convite do PSD, vai anunciar nesta segunda que deixa cargo e permanence no partido.

Liderado pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o grupo que faz oposição a Doria no PSDB acredita que pode reverter o resultado das prévias na convenção do partido, em junho. Segundo reportagem do Estadão, o “Dia do Fico” no PSDB seria uma estratégia que prevê a possibilidade de um acordo com o MDB e o União Brasil para o lançamento de uma candidatura única ao Planalto.