‘Estado’ inicia coberturas regionais nas eleições 2018

Com o objetivo de ampliar o noticiário sobre as eleições de 2018, o Estado inicia nesta segunda-feira, 4, cobertura das disputas regionais. Correspondentes fixos em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco vão acompanhar a corrida eleitoral a governos, Senado, Câmara e Assembleias. Em breve, essa cobertura vai contar também com reportagens no Paraná. A ampliação do noticiário se soma a outras iniciativas do jornal, como o site BR18 (com informações e análises sobre as eleições) e o blog Estadão Verifica (que vai checar fake news).

+ Confira página especial sobre eleições regionais

+ Em Minas Gerais, denúncias não evitam duelo entre PT e PSDB

+ Governador petista tenta reeleição contra 'órfãos' de ACM Neto na Bahia

Juntos, os cinco Estados reúnem hoje 33,2% do eleitorado brasileiro – o equivalente a 48.645.726 eleitores –, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Temas presentes atualmente na corrida à Presidência da República – como a polarização entre antigos e novos rivais, reformulações de alianças partidárias que podem aglutinar setores heterogêneos e os desdobramentos da Operação Lava Jato – também devem ter reflexos na conjuntura das disputas eleitorais em Estados de todo o País.

+ Em Pernambuco, pouco espaço para renovação

+ Rio Grande do Sul tem crise financeira como tema central

O esforço dos correspondentes se somará ao trabalho dos jornalistas do Estado que já atuam nas sucursais – em Brasília e no Rio de Janeiro – e na sede, em São Paulo. Assim, a abrangência da cobertura das eleições 2018 vai dialogar diretamente com mais de 96 milhões de eleitores, informando e interpretando os principais fatos, e levando em conta as características socioeconômicas e o histórico político de cada região.

A cobertura completa das eleições 2018 nos Estados será publicada online no portal do Estado.