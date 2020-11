‘Estadão’ fará debate com candidatos à Prefeitura de SP na terça-feira

O Estadão realiza, nesta terça-feira, 10, um debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo. A realização do debate é uma parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e tem apoio do Twitter.

O evento começa às 11h e será transmitido ao vivo pelo portal estadao.com.br e também pelas redes sociais do jornal e da Faap. A mediação será da colunista do jornal e editora do site BR Político Vera Magalhães.

O encontro ocorrerá no Faap, em São Paulo. Serão tomadas todas as medidas necessárias para garantir o distanciamento entre candidatos e jornalistas, dentro dos protocolos para evitar a contaminação por covid-19.

Além da transmissão ao vivo do debate, o Estadão vai dedicar ao debate ampla cobertura em suas plataformas digitais e na versão impressa.

Entre 15 de outubro e 4 de novembro, o jornal realizou sabatinas com os 11 candidatos filiados a partidos que têm representação no Congresso Nacional. As entrevistas podem ser assistidas neste link.

