Em vídeo, FHC reforça apoio a Alckmin: 'Homem preparado'

SÃO PAULO - Após reações no PSDB com movimentações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente de honra do partido gravou um vídeo reforçando apoio à eleição do ex-governador Geraldo Alckmin para a Presidência da República.

"Por que é minha opção o Geraldo Alckmin? Porque ele é um homem preparado, é um homem que sabe que é preciso olhar para o gasto público, mas ele sobretudo é um homem pessoalmente simples, um homem ligado à população", disse FHC, em vídeo divulgado pela assessoria de Alckmin.

O ex-presidente afirmou que o País precisa escolher um presidente que reforce a democracia e tenha um "olhar competente" para resolver as demandas populares. Na fala de FHC, o ex-governador teria a capacidade de "ligar o destino do País à vida de cada um".

Na semana passada, Fernando Henrique afirmou ao jornal O Globo que o PSDB precisava deixar portas abertas à pré-candidata da Rede ao Planalto, Marina Silva. Anteriormente, o ex-presidente já havia incentivado outras candidaturas fora do PSDB, como a do apresentador de TV Luciano Huck.

Além do vídeo de FHC, a equipe de Alckmin tem divulgado nas redes sociais depoimentos de parlamentares tucanos a favor da candidatura do ex-governador, procurando reforçar um consenso no partido. Nesta quinta-feira, 14, ele anunciou o ex-governador de Goiás Marconi Perillo como coordenador político de sua campanha.