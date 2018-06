Dilma diz ter certeza de que Lula pode ser eleito

SÃO PAULO - A presidente cassada Dilma Rousseff afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apto a vencer a corrida pela Presidência neste ano, como candidato do PT. "Temos certeza de que ele tem condições de participar das eleições e ser eleito", disse a jornalistas na quinta-feira, 31, em Curitiba, após visita a Lula, condenado e preso pela Operação Lava Jato em 7 de abril.

Dilma disse que encontrou o petista em "estado de indignação" por ter a ciência de foi condenado sem provas concretas. "A cada dia fica mais claro que ele é um preso político inocente. Acusam o presidente de um apartamento que é de outrem", afirmou.

"Esta é a única candidatura capaz de barrar o golpe", acrescentou Dilma em referência ao processo de impeachment que a tirou da presidência e deu lugar a seu vice, Michel Temer.

Ela também citou que as pesquisas de intenção de voto realizadas até o momento comprovam a capacidade de reeleição de Lula. Questionada sobre sua eventual candidatura a uma cadeira no Senado, Dilma declarou que ainda está avaliando, pois observa esta questão como parte de processo mais extenso, envolvendo a estratégia do partido.

Petrobrás

A ex-presidente comentou que a situação da Petrobrás foi uma das pautas de discussão entre os petistas. "Lula discutiu comigo como está sendo a destruição da maior empresa estatal brasileira", afirmou.

Dilma destacou algumas diferenças entre as políticas de preço que são adotadas atualmente para o petróleo, de livre mercado, e as definidas em seu governo, consideradas mais restritivas. "Se você deixar os preços fluírem de acordo com o andamento do mercado, você tem vários fatores que influenciam", disse a ex-presidente.

A petista ainda criticou "o processo de privatização do refino" e acredita que esta seja uma ferramenta para "abrir o mercado brasileiro desnecessariamente à importação de petróleo".