Covas x Boulos: Veja datas dos debates de 2º turno para prefeito de SP na TV

Com o final do primeiro turno da eleição em São Paulo, foram definidos os candidatos que vão disputar a Prefeitura da capital paulista no segundo turno das eleições 2020, que acontecerá em 29 de novembro. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas, e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, serão os nomes disponíveis nas urnas. Até lá, os dois devem se enfrentar em mais uma série de debates promovidos pelas emissoras de TV e veículos de imprensa.

No entanto nem todos os debates que tinham sido anunciados serão realizados. Com a campanha eleitoral de segundo turno mais curta por conta dos adiamentos dos dias de votação devido à pandemia de covid-19, as campanhas dos dois candidatos negociaram o cancelamento dos debates com algumas emissoras

De acordo com as assessorias dos candidatos, estão confirmados apenas os debates a serem realizados pela TV Band, pela Record e pela Globo. O primeiro debate do segundo turno aconteceu nesta segunda, 16, às 20h, realizado pela CNN e pelo portal UOL.

No dia 23, a TV Cultura vai mudar a dinâmica, já que Covas e Boulos serão os entrevistados no programa Roda Viva, em que os candidatos serão sabatinados individualmente, porém na mesma edição do programa. A assessoria de Boulos já confirmou presença.

Confira as datas e horários dos debates de segundo turno em São Paulo:

16 de novembro - CNN (já realizado)

19 de novembro - Band

A emissora confirmou o debate para as 22h30.

22 de novembro - Record

O programa tem início às 22h.

23 de novembro - TV Cultura

A TV Cultura confirmou a edição especial do programa Roda Viva com a participação dos dois candidatos, que serão sabatinados individualmente pelos jornalistas do programa. O Roda Viva começa às 22h.

27 de novembro - Globo

O último debate do segundo turno nas eleições municipais em São Paulo acontecerá logo após o fim da novela das 21h, “Força do Querer”.