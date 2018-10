Confira lista dos deputados federais eleitos no Rio de Janeiro

Neste domingo, 7, os eleitores do Rio de Janeiro definiram quais serão os 46 deputados federais que formarão a bancada do Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos.

Assim como na eleição para a Alerj, o PSL foi o partido que mais recebeu votos (22,18%). Filiado à sigla, Helio Fernando Barbosa Lopes foi o mais votado entre todos os candidatos, com mais de 345 mil votos.

Marcelo Freixo, do PSOL, foi o segundo mais votado com mais de 342 mil votos. O partido também ficou em segundo lugar no quadro geral, recebendo 8,35% dos votos gerais no Estado.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos deputados federais pelo Rio de Janeiro:

/COLABOROU SOFIA DEMARCHI.