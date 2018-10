Saiba quem foram os deputados estaduais eleitos no RJ

Os eleitores do Rio de Janeiro definiram neste domingo, 7, os 70 deputados estaduais que ocuparão a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pelos próximos quatro anos.

Os parlamentares do PSL, partido de Jair Bolsonaro, receberam a maior parte dos votos (15% no total). Candidato pelo partido, Rodrigo Amorim foi o mais votado, com 140 mil votos.

Na semana passada, Amorim postou uma foto no Facebook após destruir uma placa em homenagem a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em 14 de março deste ano.

Confira abaixo a lista com todos os eleitos para deputado estadual do Rio de Janeiro nas eleições 2018:

/COLABOROU SOFIA DEMARCHI.