Chapa de Márcio França terá coronel mulher como vice e atleta olímpica para o Senado

O PSB homologa neste sábado, 4, a candidatura do governador paulista Márcio França à reeleição, com a coronel Eliane Nikoluk (PTB) como vice da chapa. Ela foi a primeira mulher a comandar a PM no Vale do Paraíba. Em julho, Paulo Skaf, candidato do MDB ao governo de São Paulo, também anunciou uma tenente coronel da PM como vice.

A atleta olímpica Maurren Maggi (PSB), ganhadora da medalha de ouro no salto em distância dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, disputará uma das vagas ao Senado. A outra cadeira será disputada pelo vereador paulistano Mario Covas Neto (Podemos), o Zuzinha.

Com quinze partidos na coligação -- PSB, PTB, PDT PPS, PR, PV, PROS, Patriota, Podemos, Solidariedade, PHS, PPL, PSC, PMB e PRP --, o atual governador de São Paulo terá o segundo maior tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral do Estado, perdendo apenas para o tucano João Doria.

Uma das principais diretrizes da campanha a ser anunciada na convenção é a criação de oportunidades para jovens do Estado. Antes de vir ao evento conjunto do PSB com PSC e PRB, o governador esteve na convenção estadual do PTB, um de seus principais aliados.