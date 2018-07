Bolsonaro volta a posar com criança fazendo sinal de arma

Um dia após ser criticado por estar "ensinando" uma criança a imitar uma arma com as mãos, o deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) apareceu na manhã deste sábado em evento público posando com uma criança no colo fazendo o sinal de uma arma.

Jair Bolsonaro participou de um evento com militares no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio, onde aproveitou para criticar a decisão do pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) se aliar com o Centrão, bloco formado por PP, PRB, DEM, SD e PR.

Na quinta, o pré-candidato publicou um vídeo gravado em Goiânia em que ensina uma menina a fazer o gesto de uma arma com as mãos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, inclusive entre outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Na ocasião, ele foi criticado por outros presidenciáveis como Marina Silva (Rede) e Manuela D'Ávila (PCdoB). Marina afirmou ter ficado "estarrecida" com a situação, enquanto Manuela chamou o pré-candidato de "inominável" e qualificou a imagem como violenta.