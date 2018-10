Bolsonaro volta a defender proposta de escolas militares, com pelo menos uma em cada Estado

O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, voltou a defender a adesão do modelo de escola militar caso eleito. "Como digo desde o início, pretendemos levar este modelo para pelo menos uma escola de cada Estado do Brasil, alcançando altos índices de educação e assim servindo como referência", escreveu, nesta quarta-feira, 10, em seu Twitter. Bolsonaro disputa o segundo turno das eleições 2018 com Fernando Haddad, do PT.

Bolsonaro acrescentou que há preconceito quando o assunto é escola coordenada por militares, mas que já teria sido provado o sucesso do modelo. "No Amazonas, por exemplo, uma escola localizada em área pobre, dominada pela criminalidade e de baixíssimo desempenho se tornou referência nacional em educação", escreveu.

Debates

Bolsonaro não participará de nenhum dos debates do 2º turno que estavam programados para a próxima semana, como os do Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ. Os médicos Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo e Leandro Echenique examinaram o candidato nesta quarta e informaram à imprensa que o candidato do PSL ao Planalto terá alta para atividades públicas de campanha a partir da quinta-feira da próxima semana, dia 18. "Com certeza ele terá condições na semana que vem", afirmou Macedo.

Bolsonaro ainda enfrenta uma anemia e precisa recuperar massa perdida. "Ele ainda tem anemia. Então, a liberação não é completa. Não pode fazer viagens, nem atividades mais prolongadas", disse Echenique.