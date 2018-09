Bolsonaro tem vantagem sobre Alckmin em SP entre eleitores de Doria, diz Ibope

Jair Bolsonaro (PSL) leva vantagem sobre Geraldo Alckmin (PSDB) até entre os eleitores do tucano João Doria para o governo de São Paulo. Neste segmento do eleitorado paulista, o placar é de 32% a 25% para o militar da reserva, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na segunda-feira, 10.

O levantamento, o primeiro após Bolsonaro ter sido hospitalizado em razão de uma facada, mostrou que o militar da reserva tem 23% das intenções de voto em São Paulo, principal colégio eleitoral do País. Alckmin, com 18%, está tecnicamente empatado com Bolsonaro.

Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, o tucano poderia ter até 21%, e o adversário, 20%. Mas, como o empate se dá nos limites da margem de erro, o mais provável é o candidato do PSL estar na frente. Na disputa entre Bolsonaro e Alckmin, a maior vantagem do primeiro se dá no eleitorado masculino: 30% a 16%. O candidato do PSL também se sai melhor entre quem tem mais escolaridade, entre os de maior renda e entre os evangélicos. No interior, ele abre seis pontos de vantagem.

Já Alckmin fica à frente entre quem tem renda de até um salário mínimo (22% a 12%) e quem estudou até a quarta série do ensino fundamental (27% a 11%). Na divisão do eleitorado por faixas de idade, o tucano lidera apenas entre quem tem 55 anos ou mais.

Em São Paulo, Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT) aparecem embolados na terceira posição, com 11%, 8% e 7%, respectivamente. O Ibope fez a pesquisa apresentando aos eleitores dois cenários: um deles com Fernando Haddad como o candidato do PT, e o outro sem candidato petista – já que, até o momento, a candidatura de Haddad não foi formalizada, e o partido não indicou um substituto para Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de concorrer por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No cenário sem PT, Bolsonaro aparece com 23%, seguido de Alckmin (19%), Ciro (12%) e Marina (9%).

O Ibope fez 1.512 entrevistas em 79 municípios paulistas, entre os dias 7 e 9 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR‐07387/2018.