Bolsonaro mantém liderança, mas perde para adversários no 2º turno, diz pesquisa

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Datafolha, mostra Jair Bolsonaro (PSL) à frente na disputa pela Presidência nas eleições 2018, com 28% das intenções de voto. Mas diminuiu a diferença que o separa do segundo colocado, o petista Fernando Haddad. O presidenciável do PT subiu seis pontos porcentuais em relação à sondagem anterior, e agora tem 22%.

Em terceiro lugar, aparecem Ciro Gomes (PDT), que oscilou negativamente em dois pontos e está com 11%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 10%, oscilando positivamente em um ponto, configurando empate técnico. Marina Silva (Rede) caiu dois pontos e ficou com 5% das intenções de voto. Em seguida, estão João Amoêdo (Novo, 3%), Alvaro Dias (Podemos, 2%), Henrique Meirelles (MDB, 2%), Vera Lucia (PSTU, 1%), Guilherme Boulos (PSOL, 1%) e Cabo Daciolo (Patriota, 1%).

Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro empata com Marina, mas perde para Alckmin, Haddad e Ciro. O pedetista é o que tem a maior margem nesta simulação, com 10 pontos de vantagem (48% a 38%).

A rejeição de Bolsonaro subiu de 43% para 46% e a de Haddad, de 29% para 32%. A rejeição do candidato do PSL segue forte entre as mulheres – 52% das eleitoras o rejeitam.

Haddad é mais rejeitado pelos eleitores que ganham mais de dez salários mínimos (59%), nível superior (48%) e sexo masculino (39%).

O Datafolha entrevistou 9.000 eleitores em 343 cidades de quarta a sexta-feira. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo.