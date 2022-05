Bolsonaro mantém clima de confronto ao endossar atos contra o STF

O presidente Jair Bolsonaro endossou neste domingo protestos em que manifestantes estenderam faixas e fizeram discursos com pedidos de destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Com isso, apesar de ter evitado citar nominalmente os ministros da Corte, o presidente mantém o clima de confronto com o Judiciário.

Em Brasília, Bolsonaro circulou entre os apoiadores, mas evitou discursar no carro de som estacionado na Praça dos Três Poderes. “Vim cumprimentar o pessoal que está aqui numa manifestação pacífica e em defesa da Constituição, da democracia e da liberdade”, disse ele, em transmissão ao vivo em redes sociais.

Leia Também Bolsonaro vai a ato por ‘destituição’ de ministros do STF em Brasília e envia vídeo a aliados em SP

Em São Paulo, apareceu em um vídeo ao vivo exibido em telão instalado na Avenida Paulista, onde manifestantes se aglomeravam. Na mensagem, Bolsonaro cumprimentou os manifestantes e voltou a citar que os atos eram em defesa “da liberdade”.

A preocupação até entre aliados do governo era que o presidente repetisse o tom beligerante de 7 de Setembro do ano passado, quando levantou suspeitas sobre a lisura das eleições e proferiu ofensas a ministros do Supremo. Os atos deste domingo, no entanto, tiveram adesão notadamente menor que o 7 de Setembro e participação mais “tímida” do presidente.

Apesar do endosso aos atos, aliados disseram que Bolsonaro quis fazer um “aceno” ao Judiciário, na tentativa de diminuir a temperatura da crise provocada pela condenação de Silveira pelo Supremo – a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia e por incitar violência física contra ministros da Corte – e posterior perdão concedido a ele pelo presidente. Recentes declarações de Bolsonaro provocaram reação nas cúpulas do Congresso, do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em defesa da democracia.

O que antes era apontado como um possível evento com discurso golpista pela cúpula do Congresso e do Poder Judiciário virou, nas palavras de interlocutores do presidente, uma “manifestação pacífica em defesa da democracia e da liberdade”. “É hora de distensionar, isso é bom para a economia, é bom para o Brasil”, afirmou o deputado Capitão Augusto (PL-SP), vice-presidente do partido de Bolsonaro.

Para o cientista político Ricardo Ribeiro, sócio da Ponteio Política, Bolsonaro mantém “seu tradicional vaivém nos ataques que faz às instituições”. Ribeiro disse que o fato de o presidente ir ao ato em Brasília e participar por vídeo, na Paulista, dá “aval a mensagens golpistas”. “Isso mantém a preocupação em relação ao ambiente político e institucional durante o período eleitoral”, disse.

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), condenou no domingo, pelo Twitter, o que chamou de manifestações “ilegítimas e antidemocráticas”. “Além de pretenderem ofuscar a essência da data (Dia do Trabalhador), são anomalias graves que não cabem em tempo algum.”

Armado

Pivô do recente embate entre Bolsonaro e o Judiciário, Daniel Silveira esteve em dois atos no Rio e um em São Paulo, ignorando a decisão STF que o proibiu de participar de eventos públicos. A proibição foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no final de março, na mesma decisão que mandou o deputado voltar a usar tornozeleira eletrônica, o que ele também descumpre.

Em clima de campanha, Silveira posou ao lado de Fabrício Queiroz – investigado no caso das “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ao defender a “liberdade” em discurso em Copacabana, o parlamentar afirmou estar armado. “Estou armado e sempre vou estar armado. Quem aqui estiver armado, ninguém aqui é bandido não. Aqui todo mundo quer se proteger, quer ser livre”, disse. Silveira foi ovacionado como candidato a senador. O deputado, no entanto, continua impedido de disputar as eleições em outubro, segundo Moraes.