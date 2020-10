Bolsonaro encontra Russomanno em SP e grava frases para programa eleitoral

O presidente da República Jair Bolsonaro esteve em São Paulo na tarde desta sexta-feira, dia 30, onde encontrou o deputado Celso Russomanno (Republicanos), candidato à Prefeitura de São Paulo, e gravou algumas frases para serem usadas na propaganda eleitoral do aliado nas eleições 2020. O encontro aconteceu antes de o mandatário ir para o Guarujá, onde pretende passar o feriado.

O encontro não constava na agenda oficial do presidente e nem na agenda divulgada pela equipe de campanha de Russomanno. De acordo com o marqueteiro e estrategista da candidatura, Elsinho Mouco, ambos se reuniram na na sala de autoridades do Aeroporto de Congonhas. Ele chamou as frases gravadas por Bolsonaro de “inputs”.

Segundo o que Mouco havia dito ao Estadão um dia antes, existe também a expectativa de que Bolsonaro grave um comercial para a TV na semana que vem, com três motes: construção de moradias, auxílio paulistano e auxílio saúde. A propaganda de Russomanno deve continuar a explorar o vínculo entre o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB.

“Vamos mostrar que o (Guilherme) Boulos do Chico Buarque não é o mesmo que aparece na TV”, afirmou o marqueteiro na ocasião. As inscrições mais recentes têm feito críticas ao candidato do PSOL, classificando-o como um invasor de casas. Boulos é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), grupo que invade imóveis vazios e com volumosas dívidas de IPTU, com o fim de pressionar a transformação deles em moradias populares.

Essa semana, depois que o Datafolha estimou que Russomanno havia sofrido uma queda de 7 pontos percentuais na intenção de voto, as propagandas na TV deixaram de usar os trechos do jingle da candidatura que citavam Bolsonaro.