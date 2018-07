Após ser citado como possível vice, Marcos Palmeira diz que 'não é o momento'

Na semana da convenção que confirmará Marina Silva na disputa pelo Planalto, surge mais um nome como possível vice na chapa: o ator Marcos Palmeira.

Filiado à Rede e apoiador de Marina desde 2010, o global apareceu como "prata da casa", ao lado do presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, e Paes de Barros, um dos pais do Bolsa Família. O deputado federal Miro Teixeira (RJ) também era cotado, mas deve se lançar ao Senado, na coligação da Rede com o Podemos no Rio.

Na sexta-feira à noite, o coordenador de alianças da Rede, Pedro Ivo Batista, disse que "ele sempre foi filiado e dignificaria nossa chapa". Ao jornal O Globo, contudo, o ator negou a possibilidade. "Fiquei muito honrado, nunca me imaginei estar nesse lugar, mas não é o momento", disse.

As soluções domésticas são um "plano B", caso a Rede não consiga alavancar alianças para o palanque de Marina. No sábado, Pedro Ivo ofereceu, pela primeira vez, a vaga de vice para um ex-aliado: o PV.

Marina se encontrou com o presidente do PV, José Luiz Penna, na semana passada, como informou o Estado. A reunião foi a primeira em oito anos, desde que Marina deixou a sigla para fundar a Rede. Após desgastes da eleições de 2010, o encontro foi encarado como uma tentativa de "quebrar o gelo". Mas o convite para a chapa foi feito apenas na convenção do PV, no sábado.