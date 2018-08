Após reunião, Marcio Lacerda mantém candidatura ao governo de Minas

BELO HORIZONTE - Após a executiva nacional do PSB anular a convenção do diretório em Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, afirmou que manterá a candidatura ao governo de Minas Gerais nas eleições 2018. Por meio de nota, Lacerda afirmou que voltou a recusar o convite feito pelo presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, para ser candidato ao Senado na chapa do governador Fernando Pimentel (PT), que tentará a reeleição.

“A candidatura de Lacerda foi homologada em convenção do PSB de Minas Gerais e a ata foi registrada no TRE”, disse. Na nota, o ex-prefeito disse que sua assessoria política garantiu que a convenção do PSB estadual deste sábado é legítima.

No sábado, a executiva nacional do PSB foi derrotada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) após entrar com ação contra a tutela de urgência, aprovada pelo tribunal na sexta, 3, que garantia a legitimidade da convenção pessebista marcada para sábado. O juiz plantonista João Batista Ribeiro afirmou que não possui prerrogativa para julgar o recurso imposto pela direção nacional pessebista.