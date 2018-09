Após facada, Jair Bolsonaro passa por cirurgia em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA - Após ter sido esfaqueado em ato de campanha em Juiz de Fora (MG), o candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, está sendo submetido a uma operação na Santa Casa da cidade mineira. Ele deu entrada no hospital por volta de 15h40 após lesão na região do abdômen. Segundo a família, a perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e do intestino. O deputado foi atendido na área de urgência, passou por um exame de ultrassom e agora está no centro cirúrgico. A Santa Casa ainda não confirmou os ferimentos.

Segundo entrevista rápida do porta-voz do hospital, Bolsonaro teve perfuração na altura do abdômen. O procedimento por qual Bolsonaro é chamado de laparotomia exploradora que, basicamente, trata-se de abrir a barriga e procurar o que foi afetado com o golpe. Há suspeita de lesão no fígado e na alça intestinal. Esses ferimentos provocam sangramento interno. A cirurgia ainda não tem horário estimado para acabar.

A Polícia Federal prendeu Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, o homem que esfaqueou o candidato Bolsonaro. A assessoria do 2º Batalhão da Polícia Militar em Juiz de Fora disse que Oliveira confirmou que esfaqueou o candidato. Segundo a corporação, o homem estaria sóbrio. A PF vai instaurar investigação para apurar a agressão sofrida pelo candidato.

O deputado Flavio Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável, disse que a pessoa que atacou seu pai agiu para matá-lo, e que a campanha "já avaliava que este tipo de violência poderia acontecer". Segundo Flavio, o candidato não usava colete à prova de balas.

"Não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Foi a mão de Deus que agiu (para proteção)", disse Flávio à TV Globonews, em trânsito. "Estou indo para Juiz de Fora agora. É contra isso que estamos lutando. A gente sempre soube que poderia acontecer. Os presidenciáveis têm direito a escolta da PF e veículo blindado e, na avaliação deles, o Jair precisa de uma atenção maior. Foi com uma faca, mas poderia ter sido com uma arma. A gente toma as precauções. (O ataque) fortalece ainda mais (a campanha)."

Em seu Twitter, ele escreveu que a perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. "(Ele) perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado".

O governador de Minas, Fernando Pimentel, declarou que repudia o comportamento. "Estamos tomando todas as providências para auxiliar na apuração dos fatos. Repudiamos esse atentado e somos contrários a todos os tipo de violência", disse.

