Anitta reforça pedido para que jovens tirem título e cita conversa com DiCaprio

A cantora Anitta usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para pedir que os seus seguidores tirem o título de eleitor. A mensagem foi publicada após a artista revelar que esteve em contato com o ator americano Leonardo DiCaprio. O prazo final para quem quiser participar da votação em outubro vai até a quarta-feira.

“Ontem eu passei horas com DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final”, alertou Anitta. Em seguida, ela disse que irá fazer outras ações junto com o ator após o prazo final para o título e ver que mais pessoas fizeram o documento.

No final de abril, a estrela do filme Titanic é uma das celebridades que pediram para que jovens brasileiros entre 16 e 17 anos tirem o título de eleitor para participar da eleição deste ano. O astro, que é ativista da causa climática, destacou a importância do Brasil para o mundo por abrigar a maior parte da floresta amazônica.

do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora voce eu e @LeoDiCaprio salvar esse país? — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

O incidente rendeu duas críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, ele respondeu a campanha de DiCaprio de forma irônica e acusou o ator de desinformação por publicar uma imagem da Amazônia em chamas que não era de 2019. Nesta terça-feira, o chefe do Executivo disse que o americano deveria "ficar de boca fechada".