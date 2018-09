Anastasia segue na liderança pelo governo de Minas Gerais nas eleições 2018

BELO HORIZONTE - O candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições 2018, Antonio Anastasia, permanece na liderança da disputa pelo Palácio da Liberdade, com 31% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 12. O atual governador mineiro, Fernando Pimentel, postulante à reeleição pelo PT, permanece em segundo com 22%.

“A pesquisa confirma o crescimento e que aumenta a minha responsabilidade”, afirmou Antonio Anastasia. Já Pimentel não fez nenhum comentário sobre a pesquisa.

Em terceiro lugar está o candidato do Novo, Romeu Zema, com 7% das intenções de voto. Em seguida, João Batista Mares Guia, postulante da Rede, tem 2%, mas está em condição de empate técnico por conta da margem de erro, com Dirlene Marques, do PSOL, Adalclever Lopes, do MDB, Claudiney Dulim, do Avante, Alexandre Flach, do PCO, e Jordano Metalúrgico, do PSTU, todos com 1%.

“Estamos felizes com os números e percebemos que os mineiros querem uma nova forma de fazer política”, disse Romeu Zema. O candidato também comemorou o crescimento nas pesquisas, mesmo com pouco tempo de propaganda em rádio e televisão. Os demais candidatos não responderam ao questionamento da reportagem.

Os votos brancos e nulos somaram 19% dos votos e os indecisos, 13%. A pesquisa também mostrou que Pimentel segue como o candidato com maior rejeição nas eleições 2018, com 36%, e Anastasia aparece em segundo, com 22% de rejeição. Sobre o governo de Fernando Pimentel, 43% dos entrevistados disseram que a gestão petista foi ruim ou péssima.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e é a primeira realizada desde o começo da propaganda no rádio e na televisão. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.512 eleitores de 91 cidades mineiras, entre os dias 9 e 11 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) com o número, MG-00240/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com BR-00013/2018.

Variação

Em relação à última pesquisa Ibope divulgada no dia 29 de agosto, Anastasia registrou crescimento de sete pontos porcentuais, subindo do patamar de 24%. Fernando Pimentel cresceu oito pontos, e Romeu Zema, quatro pontos. Mares Guia foi o único que apresentou queda, de um ponto porcentual. Os votos brancos e nulos apresentaram maior oscilação, saindo do patamar de 32% para 19%.

Senado

A ex-presidente cassada Dilma Rousseff, que disputa uma cadeira no Senado pelo PT, segue na liderança na disputa pela Casa, com 28%. Em relação à última pesquisa, Dilma subiu seis pontos porcentuais. Na segunda colocação aparece o jornalista Carlos Viana, postulante pelo PHS, com 12%.

Os candidatos da coligação de Antonio Anastasia, Rodrigo Pacheco, do DEM, e Dinis Pinheiro, do Solidariedade, estão empatados na terceira colocação com 7% das intenções de voto. A margem de erro também é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.