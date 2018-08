Anastasia sai na frente na disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições 2018, diz Ibope

BELO HORIZONTE - O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais nas eleições 2018, Antonio Anastasia, lidera a disputa com 24% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 29. O atual governador, candidato à reeleição pelo PT, Fernando Pimentel, está em segundo lugar, com 14%.

Em seguida aparecem empatados, com 3%, João Batista Mares Guia (Rede) e Romeu Zema (Novo). Dirlene Marques (PSOL) tem 2% das intenções. Essa é a primeira pesquisa que considera o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Adalclever Lopes, como candidato do MDB ao governo. Lopes, que lançou candidatura na quinta-feira passada, aparece com 1%, o mesmo porcentual de Alexandre Flach (PCO). Jordano Metalúrgico (PSTU) e Claudiney Dulim (Avante) não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 32% e 19% dos eleitores entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa Ibope ouviu 1.024 eleitores mineiros, de 76 municípios, entre 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa também indica que Fernando Pimentel é o candidato com maior rejeição, com 37%, enquanto Antonio Anastasia é o segundo, com 23%.

Senado

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lidera com 22% a corrida pelo Senado nas eleições 2018. Na segunda colocação, seis candidatos estão tecnicamente empatados, quando se considera a margem de erro de três pontos porcentuais: Carlos Viana (PHS) tem 11%; Coronel Lacerda (PPL) e Professor Túlio Lopes (PCB), 7%; Dinis Pinheiro (SD) e Rodrigo Pacheco (DEM), 6% cada; e Bispo Damasceno (PPL), 5%.

O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é MG-07647/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-01237/2018.