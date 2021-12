Geraldo Alckmin se desfilia do PSDB após 33 anos; veja a carta

O ex-governador Geraldo Alckmin entregou sua carta de desfiliação ao diretório municipal do PSDB nesta quarta-feira, 15. Alckmin era filiado ao PSDB desde 1988. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi.

O texto não cita os motivos do ex-governador, mas, no meio da tarde, ele divulgou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. "É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho", afirmou o ex-governador. "Jamais esqueci a lição do meu pai. Respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter. Só com esses valores é possível construir uma vida pública decente. Quero agradecer aos meus companheiros de jornada. Vocês foram muito importantes nessa travessia."

O ex-governador, porém, não revelou o que pretende para seu futuro político: "Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista feita. Em breve, anunciarei meus próximos passos".

Em entrevista à TV Tribuna de Santos, em agosto, ele admitiu publicamente, pela primeira vez, o interesse em deixar o PSDB com o objetivo de disputar o governo do Estado, uma vez que o partido já sinalizava confirmar o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, como representante tucano. Alckmin vinha se desentendendo com o governador João Doria desde 2018, quando este passou a defender o voto "BolsoDoria". O ex-governador, que foi um dos principais padrinhos de Doria na política, se sentiu traído e acabou em quarto lugar naquela disputa presidencial.

A hipótese de Alckmin deixar o ninho tucano havia sido divulgada anteriormente pelo Estadão. A nova casa política do ex-governador, porém, ainda é incerta, assim como o cargo que realmente vá disputar em 2022.

Alckmin tem sido assediado pelo Solidariedade e pelo PSB, a fim de fazer dobradinha com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O PSD também já convidou Alckmin, mas com vistas a disputar o governo paulista.

Em entrevista para a rádio Gaúcha FM, em novembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não descartou a hipótese de ter Alckmin na vice de sua chapa presidencial em 2022 , mas disse que iria aguardar a definição do novo partido do ex-governador para avançar nas negociações.

Veja a íntegra da mensagem do ex-governador:

É um novo tempo! É tempo de mudança!

Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho.

Jamais esqueci a lição do meu pai. Respeito às pessoas, lealdade aos princípios e firmeza de caráter. Só com esses valores é possível construir uma vida pública decente.

Quero agradecer aos meus companheiros de jornada. Vocês foram muito importantes nessa travessia.

Valeu cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista feita. Em breve, anunciarei meus próximos passos.

Um forte abraço a todos e meu muito obrigado!