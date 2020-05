Veja todos os alvos da operação da PF que mira aliados de Bolsonaro no inquérito das fake news

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seis deputados federais e dois deputados estaduais sejam ouvidos no âmbito do inquérito das fake news, que apura ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes da Corte e seus familiares. As oitivas devem ser realizadas em até dez dias. Além disso, determinou na manhã desta quarta, 27, o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários, políticos e blogueiros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Veja alista dos alvos da investigação:

Deputados que serão ouvidos

Federais

Beatriz Kicis (PSL- DF)

Carla Zambelli (PSL-SP)

Daniel Lúcio da Silveira (PSL-RJ)

Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro (PSL-PR)

Geraldo Junio do Amaral (PSL-MG)

Luiz Phillipe Orleans e Bragança (PSL-SP)

Estaduais

Douglas Garcia Bispo dos Santos (PSL-SP)

Gil Diniz (PSL-SP)

Alvos de buscas na manhã desta quarta, 27

Em Brasília:

Allan dos Santos – blogueiro do site bolsonarista Terça Livre

Sara Winter – ativista bolsonarista

Winston Rodrigues Lima – capitão da reserva e youtuber

No Rio de Janeiro:

Paulo Gonçalves Bezerra – endereços em Campo Grande, Volta Redonda e Itaguai

Reynaldo Bianchi Junior

Roberto Jefferson Monteiro Francisco – presidente do PTB

Em Santa Catarina:

Luciano Hang – três endereços, dois em Brusque e um em Balneário Camboriú

No Paraná:

Bernardo Pires Kuster – endereços em Ibiporã e Londrina

Eduardo Fabres Portella

Mato Grosso:

Marcelo Stachin

Em São Paulo: