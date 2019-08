TCU determina que Receita revele quem fiscalizou cúpula dos três Poderes

O Tribunal de Contas da União (TCU), em decisão do ministro Bruno Dantas, determinou que a Receita Federal informe em até 15 dias os nomes dos servidores que fiscalizaram ou acessaram dados fiscais de autoridades das cúpulas do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, além de seus cônjuges e dependentes, nos últimos cinco anos. Também requereu os números dos processos autuados nesse período.

A determinação vem logo após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinar o afastamento de servidores da Receita e suspender todos os procedimentos investigatórios instaurados pelo órgão envolvendo 133 contribuintes por indícios de irregularidades. A apuração da Receita incluiu, conforme revelado pelo Estado, os nomes das mulheres dos ministros do STF Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Outra medida recente que vai no sentido de limitar o acesso a dados sigilosos foi a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em julho, de suspender todos os casos em que, sem autorização judicial prévia, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal obtiveram dados fiscais e bancários compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), pelo Banco Central e pela própria Receita.

A decisão do TCU aperta o cerco contra funcionários da Receita. O ministro Bruno Dantas pediu informações não apenas sobre que servidores foram designados para atuar em processos autuados contra presidentes da República e ministros de Estado, integrantes do Legislativo, ministros de tribunais superiores e de tribunais regionais federais. Pediu também que sejam informados os nomes dos servidores que, mesmo sem vínculo a esses processos, acessaram aos dados fiscais.

Moraes, por sua vez, na decisão envolvendo a Receita, ordenou que sejam ouvidos seis auditores fiscais, incluindo os dois afastados, Wilson Nelson da Silva e Luciano Francisco Castro. O ministro do Supremo apontou na decisão que o órgão não demonstrou ter utilizado critérios objetivos para a fiscalização dos 133 agentes públicos federais e cônjuges e dependentes. A tomada de depoimentos pode esclarecer como foram definidas as regras que resultaram nesse número de pessoas a serem investigadas.