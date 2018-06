STJ abre inquérito contra procurador-geral de Justiça do Tocantins

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell abriu inquérito contra o procurador-geral do Tocantins, Clenan Renaut Pereira, por supostos crimes de fraudes em licitações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações se dão no âmbito da Operação Ápia, que mira supostos créditos indevidos a empresários por meio de obras rodoviárias.

Além do procurador-geral, seu filho, Renan Pereira, o governador cassado Marcelo Miranda e o ex-secretário de Infraestrutura Sérgio Leão são alvo do inquérito.

Em agosto de 2017, Clenan chegou a ser alvo de buscas da Polícia Federal na Convergência, 5ª fase da Ápia. Seu gabinete, no Ministério Público Estadual, também foi vasculhado. Na mesma ação, o governador cassado Marcelo Miranda foi intimado a prestar depoimento e prestou esclarecimentos a Campbell.

A apuração, que tramita no Superior Tribunal de Justiça- STJ, apontou que obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica realizadas no Estado do Tocantins entre 2011/2014 custaram cerca de aproximadamente R$ 850 milhões de reais, e geraram créditos indevidos a empresários.

Os pagamentos realizados entre os anos de 2011/2014 totalizaram aproximadamente R$ 730 milhões de reais, enquanto o restante, mais de R$ 120 milhões de reais foram efetivamente quitados em anos posteriores.

