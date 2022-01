Rosa dá cinco dias para Ministério da Saúde explicar nota antivacina

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o Ministério da Saúde explicar a nota técnica que colocou em dúvida a segurança das vacinas contra a covid-19 e apontou a hidroxicloroquina como eficaz para tratar o vírus.

A ordem é dirigida ao ministro Marcelo Queiroga e ao secretário Helio Angotti Neto, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, responsável pelo documento.

Após a repercussão da nota, o Ministério da Saúde revisou o texto. Ao justificar a mudança, o secretário alegou que as informações anteriores ‘ensejaram incorretas interpretações’. “Para fins de melhor esclarecimento e no intuito de promover maior clareza, opta-se por sua revisão”, diz a versão atualizada da nota.

Presidente em exercício do STF, Rosa Weber despachou em uma ação movida pela Rede Sustentabilidade. A sigla pediu a anulação da nota técnica, o afastamento de Angotti e a abertura de procedimento disciplinar para apurar a conduta do secretário. No processo enviado ao tribunal, o partido diz que o documento contraria o ‘consenso científico internacional e afronta os princípios da cautela, precaução e prevenção’.