PSB vê risco de ‘enfraquecimento das instituições’ e vai ao Supremo contra MP de Bolsonaro que limita remoção de conteúdo nas redes sociais

O PSB impetrou ação no Supremo Tribunal Federal na noite desta segunda-feira, 6, pedindo a imediata suspensão da medida provisória que alterou as regras para remoção de conteúdos de redes sociais no País. O partido sustenta que a MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 6, mina os esforços dos Poderes Legislativo e Judiciário no combate à desinformação, violando princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da livre iniciativa e da função social da empresa.

De acordo com a legenda, a inconstitucionalidade da MP de Bolsonaro ‘é patente’ e sua manutenção ‘implica ameaça de dano à saúde e à segurança da população brasileira e de enfraquecimento das instituições democráticas, o que não se pode admitir’.

Além disso, o PSB justifica a urgência de se derrubar o texto no fato de ele ter sido publicado às vésperas de atos antidemocráticos marcados para o feriado do dia 7 de setembro. A legenda destacou que há ‘um crescente temor de ameaças golpistas’, o que ‘agrava o quadro de insegurança e instabilidade democráticas já existente’.

Para o partido, a moderação de conteúdo por parte das plataformas é uma ‘tarefa de evidente interesse público’ uma vez que combate a desinformação e os discursos de ódio, os quais têm ‘efeitos nocivos para um Estado de Direito que se pretenda democrático’. De acordo com o PSB, a importância de tais ações se tornou ainda mais relevante durante a pandemia. As plataformas já haviam avaliado que a ação limita o controle de abusos e atrapalha os esforços para manter um local de debate seguro.

O PSB argumenta que a MP de Bolsonaro ‘subverte, violenta e repentinamente’ a lógica do Marco Civil da Internet -construído ‘a partir de longo processo legislativo, com ampla participação da sociedade civil’ – implicando na violação ao princípio da legalidade. Já a afronta ao princípio da livre iniciativa, é apontada pelo fato de o texto ‘comprometer indevidamente o modelo de negócio das empresas provedoras de aplicações de internet’, diz o PSB.

Na mesma linha, a legenda argumenta que há violação ao princípio da função social da empresa, uma vez que a ‘moderação de conteúdo representa atividade de interesse da coletividade’. “Ao afastarem desinformação e discursos de ódio, as provedoras dão conta de seu dever de promover um ambiente virtual hígido e seguro no qual a livre troca de informações possa ocorrer”, diz o PSB.

Já a ofensa ao princípio da proporcionalidade, se dá, ainda segundo a legenda, quando a MP condiciona a moderação de conteúdo à hipóteses de justa causa. De acordo com o PSB, a medida provisória ‘modifica substancial e repentinamente o regime jurídico das provedoras, ainda prevendo

diversas sanções a serem aplicadas por “autoridade administrativa” não identificada, em um quadro de total insegurança jurídica’.