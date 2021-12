Promotoria de São Paulo acusa ex-procurador-chefe da Unicamp de enriquecimento ilícito por receber R$ 570 mil em convênio além do salário Ministério Público contesta convênio pelo qual Octacílio Machado Ribeiro teria sido remunerado para ajudar no remodelamento e estruturação da assessoria jurídica da firmado com a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp)