Procuradoria denuncia por lavagem de dinheiro ex-deputado flagrado com R$ 2 milhões em caixas de TV no Ceará Adail Carneiro foi preso em flagrante na Operação Km Livre 2, aberta no 19 de novembro; segundo o procurador Luiz Carlos Oliveira Júnior, o ex-parlamentar reconheceu a posse do dinheiro apreendido pela PF, mas 'não apresentou qualquer justificativa' quanto à origem dos valores