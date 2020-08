Procuradores do Peru também saem em defesa de Deltan diante de julgamento que pode fulminar líder da Lava Jato Grupo de 13 investigadores da 'Equipo Especial de la República del Perú', órgão equivalente ao Ministério Público Federal, divulgaram nota em que se dizem preocupados com a possibilidade de destituição do coordenador da força tarefa em Curitiba, base e origem da maior operação já deflagrada no Brasil contra a corrupção