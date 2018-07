Procurador vê ‘reiteração’ de Capez na ‘prática de crimes contra a Administração Pública’ Gianpaolo Smanio pediu à Justiça a suspensão do mandato de deputado estadual e também as funções de procurador do tucano, alvo maior da Operação Alba Branca que desmontou a Máfia da Merenda na rede pública de ensino