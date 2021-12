Presidente eleita da OAB-SP pede à presidência da Alesp aprovação de projeto que pune servidores por violações de prerrogativas dos advogados Patrícia Vanzolini tem encontro nesta segunda-feira, 6, com o deputado Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e no final da semana com o governador João Doria (PSDB)