PGR, Câmara e Planalto acertam R$ 1,06 bi do Fundo da Lava Jato para Amazônia Legal e R$ 1,6 bi para Educação Valores que somam R$ 2,6 bilhões são provenientes do montante depositado pela Petrobrás em ajuste com o Ministério Público Federal no Paraná e com os Estados Unidos; acordo ainda deverá ser homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo