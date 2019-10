PF mira deputado Sérgio Souza por propinas na CPI dos fundos de pensão

O deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) é alvo de buscas da Polícia Federal na manhã desta segunda, 21. Investigação apura se o parlamentar recebeu propina para não incluir o presidente do Postalis e do Petros em CPI da Câmara dos Deputados que apurava desvio de recursos de fundos de pensões. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Celso de Melo.

A Operação Grand Bazaar conta com cerca de 100 agentes que cumprem 18 mandados de busca e apreensão em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ela é um desdobramento da delação premiada do operador financeiro Sergio Funaro, investigado nas operações Cui Bono e Patmos, ambas deflagradas em 2017.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO SERGIO SOUZA

