PF caça 18 por tráfico de cocaína em portos e confisca US$ 2 mi em dinheiro

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça, 27, a Operação Alba Vírus para desarticular um grupo de traficantes de drogas que enviou ao menos seis toneladas de cocaína para países da Europa por meio dos portos de Santos, Paranaguá e Navegantes. Até o momento, a PF apreendeu US$ 2 milhões e R$ 400 mil em endereços ligados aos investigados.

Cerca de 180 agentes cumprem 18 mandados de prisão temporária e realizam 42 buscas nos municípios de São Paulo, Santos, Guarujá (SP), Itajaí, Balneário Camboriú (SC), Campo Grande (MS) e Salvador (BA). Foi determinado ainda o sequestro de mais R$ 23 milhões em imóveis do grupo.

As ordens foram expedidas pelo juiz Roberto Lemos Fiho, da 5ª Vara Federal de Santos.

A PF identificou os integrantes do grupo, assim como bens móveis e imóveis adquiridos com o dinheiro do tráfico, após uma prisão em flagrante realizada no Guarujá em fevereiro.

Durante a análise dos celulares apreendidos na ocasião, foram encontrados vídeos nos quais os integrantes do grupo aparecem ocultando grandes quantidades de cocaína em meio a cargas lícitas em contêineres que embarcaram em navios com destino à Europa.

De acordo com a investigação, a droga era transportada em meio a diversos tipos de carga – desde carregamentos de partes de frango congelado até cargas de ardósia.

O nome da operação, segundo a PF, significa vírus ou veneno branco em latim, ‘fazendo referência à cocaína, substância entorpecente objeto do tráfico internacional praticado pela Organização Criminosa’.

A corporação informou que estão sendo imputados aos investigados os crimes de organização Criminosa, tráfico internacional de entorpecente e associação para o tráfico.