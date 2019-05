Ouça Bolsonaro afirmar que indicará Moro para o Supremo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 12, que vai indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para a próxima vaga que surgir no Supremo Tribunal Federal.

“Eu fiz um compromisso com o Moro, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura (para assumir o ministério). Eu falei ‘a primeira vaga (no STF) está à sua disposição'”, disse o presidente durante entrevista à rádio Bandeirantes, ao ser questionado sobre a declaração de Moro de que ingressar no STF “seria como ganhar na loteria”.

“Vou honrar esse compromisso com ele”, declarou Bolsonaro, que, a partir do ano que vem, terá direito de indicar dois nomes para o Supremo. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se aposentam, respectivamente, em novembro de 2020 e julho de 2021.

Bolsonaro afirmou ainda que “não falta competência” nem “qualificação” ao ex-juiz da Lava Jato para integrar a Corte máxima. “(Moro no Supremo) Será um aliado dos interesses do Brasil.”

Sobre pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça ao Congresso, o presidente declarou que, por ele, o projeto já estaria aprovado, mas ponderou que não pode interferir no andamento de pautas no Legislativo.