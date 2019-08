Os 724 advogados que repudiam ‘terrível afronta’ de Bolsonaro a Santa Cruz

Mais de 720 juristas, penalistas, civilistas e constitucionalistas assinam um um abaixo assinado que manifesta repúdio às declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte do pai do mandatário da Ordem das Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Dezenas de advogados continuam a assinar o texto que será entregue nesta sexta, 2, pessoalmente a Santa Cruz.

Documento O ABAIXO-ASSINADO PDF

O documento se inicia com uma carta, assinada por seis advogados, encabeçada pelo veterano criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira. “A sua dor que essa semana foi despertada pela fala do homem que está na presidência é a dor da nossa nação. Uma ferida que nunca será fechada, mas que deve servir de combustível para nossa luta quotidiana”, indicam.

Bolsonaro disse nesta segunda-feira: “Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar eu conto para ele”. Em reação, a OAB divulgou uma nota de repúdio, e o Santa Cruz afirmou afirmou haver ‘crueldade e falta de empatia’ nas declarações do presidente. “É de se estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão”.

Na tarde do mesmo dia, o presidente voltou a se pronunciar. Ele disse que Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi morto pelos correligionários que combatiam a ditadura a fim de evitar o vazamento de informações confidenciais. “Eles resolveram sumir com o pai do Santa Cruz”, afirmou. “Não foram os militares que mataram ele não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece.”

Felipe é filho de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, integrante do grupo Ação Popular (AP), organização contrária ao regime militar. Ele foi preso pelo governo em 1974 e nunca mais foi visto. “Conto pra ele. Não é minha versão. É que a minha vivência me fez chegar nas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco e veio desaparecer no Rio de Janeiro”, disse Bolsonaro em coletiva de imprensa.

Segundo o Ministério Público Federal, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi uma das vítimas de Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) denunciado na manhã desta quinta, 1, pela ‘ocultação e destruição de 12 cadáveres, por meio de incineração em fornos da Usina Cambahyba, em Campos, Norte-Fluminense’.

O Estadão Verifica mostrou que o pai de Felipe Santa Cruz, segundo depoimento à Agência Brasil de um de seus irmãos, João Artur, não era ligado à luta armada. Outros membros de destaque da AP incluem o ativista Herbert de Souza, o Betinho, e o senador José Serra.

Na introdução do abaixo-assinado, os juristas afirmam que a declaração de Bolsonaro ‘apenas corrobora o que vem sendo evidenciado nos últimos meses, a incapacidade e insipiência de assumir de forma correta o papel de Chefe do Poder Executivo’.

“Em um estado democrático de direito não se pode permitir a flexibilização e a banalização dos momentos mais cruéis de nossa história. A defesa da memória dos desaparecidos nos “anos de chumbo” é a exteriorização da proteção da própria democracia!”, afirmam.

“Não nos resta dúvida que a advocacia apoia irrestritamente o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz”, concluem.

Veja os nomes que subscrevem o manifesto que será entregue nesta sexta, 2:

1. Antonio Claudio Mariz de Oliveira

2. Fábio Mariz de Oliveira

3. Cesar Caputo Guimarães

4. Bruno Salles Ribeiro

5. Marcela Fleming S. Ortiz

6. Fabiano Silva dos Santos

7. Marco Aurélio de Carvalho

8. Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay

9. José Paulo Sepúlveda Pertence

10. Evandro Pertence

11. Leonardo Yarochewsky

12. Antonio Pedro Melchior

13. Gisele Cittadino

14. Márcio Tenenbaum

15. Lenio Luiz Streck

16. Geraldo Prado

17. Aline Cristina Braghini

18. Arnobio Lopes Rocha

19. Jessica Ailanda

20. Tiago Botelho

21. Marina Dias

22. Sergio Alvarenga

23. Renata Mariz de Oliveira

24. Joanna Albaneze Gomes Ribeiro

25. Regina Godoy

26. George Victor Roberto da Silva

27. Rodrigo Senzi Ribeiro de Mendonça

28. Laura Godoy

29. Mariana Santoro Di Sessa Machado

30. Jorge Salomão

31. Analice Castello Branco

32. Willey Sucasas

33. André Camargo Tozadori

34. Heitor Alves

35. Luiz Felipe Maganin

36. Leticia Pitoli

37. Fernando Michelin Zangelmi

38. José Renato Pierin Vidotti

39. Dayla Russafa Sarti

40. Lucas Barosi Liotti

41. José Renato Martins

42. Rodrigo Correa Godoy

43. Guilherme Augusto Cardoso

44. José Augusto Rodrigues Jr.

45. Fabricio Reis Costa

46. Rafael de Souza Lira

47. Marcelo Feller

48. Theuan Carvalho Gomes

49. Luciana Boiteux

50. Guilherme Augusto Cardoso

51. José Augusto Rodrigues Jr.

52. Adriana Ancona de Faria

53. Luiz José Bueno de Aguiar

54. Vinicius Lapetina

55. Guilherme Suguimori Santos

56. Gabriel de Freitas Queiroz

57. Pedro Martinez

58. Bruno Vinicius Luchi Paschoal

59. Átila Machado

60. Rafael Mentoni Pacheco

61. Rodrigo Teixeira

62. Leonardo Peret

63. Conrado Almeida Corrêa Gontijo

64. Luiz José Bueno de Aguiar

65. Camila Alves Hessel Reimberg

66. Ricardo Alves Hessel Reimberg

67. Gabriela Miguel Tasso

68. Valdemar Hessel Reimberg

69. Rodrigo de Abreu Sodré Sampaio Gouveia.

70. Nunes Mamede Rosa

71. Rodrigo Rabello Bastos Paraguassu

72. Isabela Guimarães Del Monde

73. André Bruni Vieira Alves

74. Marcelo Cattoni

75. Dirceu Valle

76. Juliano Breda

77. Rubens de Oliveira Moreira

78. Ronaldo Vasconcelos

79. Pedro Henrique Menezes Queiroz

80. Marina Franco Mendonça

81. Lara Marujo

82. Maria Julia Caldo Moreira

83. Rubens de Oliveira Moreira

84. Ronaldo Vasconcelos

85. Pedro Henrique Menezes Queiroz

86. Ticiano Figueiredo

87. Pedro Ivo Velloso

88. Andreia Cecilia Madeira Lima Tanabe

89. Izabella Hernandez Borges

90. Fabio Delmanto

91. Leandro Petrin

92. Durval Noronha

93. Pedro Iokoi

94. Bárbara de Castro Marra

95. Mauro de Azevedo Menezes

96. Igor Mauler Santiago

97. Luís Guilherme Vieira

98. Aury Lopes Jr

99. Luiz Augusto Sartori de Castro

100. Glauter Del Nero

101. Bruno Fabretti

102. Pedro Beretta

103. Ricardo Batista Capelli

104. José Roberto Coêlho Akutsu.

105. Bruno Borragine

106. Ricardo Caiado

107. Samara Castro

108. Marcello Antonio Fiore

109. Claudia Loturco

110. Eduardo Leite

111. Alexandre Cafagni Borja

112. José Eduardo Martins Cardozo

113. Vitor Marques

114. Pedro Henrique Mazzaro Lopes

115. Bruno César de Caires

116. Alvaro Luis dos Santos Pereira

117. Marcelo Martins de Oliveira

118. André Karam Trindade

119. Luciana Padilla Guardia –

120. Gabriela Camargo Corrêa

121. Debora Berti Moreira

122. Marcus Vinicius Ramos Gonçalves

123. César Pimentel

124. Marcela Venturini Diorio

125. Marcelo Kheirallah

126. Leopoldo Eduardo Loureiro

127. Aloísio Lacerda Medeiros

128. Frederico de Oliveira Ribeiro Medeiros

129. Gustavo de Oliveira Ribeiro Medeiros

130. Henrique de Oliveira Ribeiro Medeiros

131. Marcella de Oliveira Ribeiro Medeiros

132. Rodrigo César Nabuco de Araújo

133. Gabriel Augusto Smanio Farran

134. Walfrido Ward

135. Luciana Andrea Accorsi Berardi

136. Eduardo Carnelós

137. Jessica Katharine Bernardino

138. Marcelo Nobre

139. Henriqe Sartori

140. Thatiane Gracce Cezar Esteves

141. Giovana Vicentino Mariz de Oliveira

142. Elisabeth Libertuci

143. Estela Aranha

144. Fernando Augusto Fernandes

145. Fernando Tristão Fernandes

146. Guilherme Lobo Marchioni

147. Otávio Espires Bazaglia

148. Rafaela Azevedo de Otero

149. Rodrigo José dos Santos Amaral

150. Breno de Carvalho Monteiro

151. Wagner Gusmão Reis Junior

152. Esmar Guilherme Engelke Lucas Rêgo

153. Douglas de Souza Lemelle

154. Raphael da S. Pitta Lopes

155. Ricardo José Gonçalves Barbosa

156. Joana Loureiro Pedro de Souza

157. Fábio Romeu Canton Filho

158. Martim de Almeida Sampaio

159. Heidi von Atzingen

160. Eduardo von Atzingen de Almeida Sampaio

161. Luiz Nakaharada Junior

162. César Augusto Galafassi

163. Fernando Equi Morata

164. Wagner Serpa Junior

165. Adriana Salgado Loureiro de Caldas Morone

166. Daniele Vieira Favorito

167. Rodrigo Carneiro Maia Bandieri

168. Matheus Silveira Pupo

169. José Carlos Magalhães Teixeira Filho

170. Patricia Maria Magalhaes Teixeira N. Mollo

171. José Luis Oliveira Lima

172. Flávio Vilmar da Silva

173. Valdyr Arnaldo Lessnau Perrini

174. Gabriela Guimarães Santana

175. Antônio Aparecido Belarmino Júnior

176. Laercio Luís de Oliveira

177. Mario Antonio Ferrari

178. Marcio Guedes Berti

179. Juliana Zaleski Salloum

180. Décio Franco David

181. Deisi Regina Schuler Moraes

182. Marcus Vinicius Guedes Berti

183. Paulo Sérgio Cordeiro Santos

184. Sueli Stoltz de Paula Ataide

185. Renan Longuinho da Cunha Mattos

186. Alessandro Rodrigues Melo

187. Leandro da Costa Zdradek

188. Wilson Gouveia

189. Benedito Antonio Dias da Silva

190. Benedito Antônio Dias Júnior

191. Josiany Silvia Alves Pereira

192. Gustavo Gil Peres

193. César Peres

194. Fabio Augusto Mello Peres

195. Wilson Ramos Filho

196. Aurora Custódio dos Santos.

197. Silvio Augusto Couto

198. Djalma Magalhães Couto Neto

199. Ricardo Ludwig Mariasaldi Pantin

200. Carla Leonel

201. Guilherme Madi Rezende

202. Celso Luiz Ludwig

203. Luciana Alves de Lima Angelo

204. Gabriela Salvan Euzébio

205. Anelise Passos Alves

206. Everaldo J. M. Radelinski

207. Ary Correia Lima Netopr

208. Alexandro Tadeu do Livramento

209. Jaime José Bilek Iantas

210. Rodrigo Guimarães Camargo

211. Gabriela Mafra

212. Marcelo Rodrigues Veneri

213. André Avelino da Silva

214. Elvis Fabiano Martins Leal

215. Felipe Mongruel

216. Clóvis Augusto Veiga da Costa

217. Samuel Gomes

218. João Henrique de Souza ArcoVerde

219. Antonio Alves Sobrinho

220. Valéria dos Santos Rocha

221. Lucas Reis Uliano

222. Roberta Baracat De Grande

223. Ivete Maria Caribe Da Rocha

224. Samir Mattar Assad

225. Flávio Antônio da Cruz

226. Leonardo Sá Campos

227. Lucas Cabette Fabio

228. João Paulo Martinelli

229. Gustavo Polido

230. Waldemar Mariz de Oliveira Neto

231. Guilherme Silveira Braga

232. Daniel de Araujo Dourado

233. João Henrique Schpallir Silva

234. Victor Carnevalli Durigan

235. Leonardo Eguchi Sebastiany

236. Caio Tulio de Souza Prado Gomes e Kurosaka

237. Gabriela Araujo

238. Hugo Araujo Maciel de Almeida

239. Bruno Lambert Mendes de Almeida

240. Lígia Lazzarini Monaco

241. Mariana Badaró Gonçalles

242. Juliana Matheus Moreira

243. Ricardo Batista Capelli

244. Julia Warcman

245. Giovanna Bertolucci Nogueira

246. Juliana Matheus Moreira

247. Beatriz Cardoso Kanamaro

248. Maria Luíza Maluf Novaes

249. Julia Luise Alvarenga e Silva

250. Ana Lígia Belisário Mutti Ferreira

251. Caio Lenharo Makhoul

252. Marcela Rodrigues Zarif Reis

253. Bárbara de Castro Marra

254. Renan Quinalha

255. Fabio Sá e Silva

256. Jose Carlos Callegari

257. Willey Sucasas

258. Isabela Blanco Pamplona

259. Natália Zanella

260. Fábio Nascimento Ruiz

261. Newton Pavan

262. Luiz Fernando Alouche

263. Maria Luiza Faro Alouche

264. José Ricardo Biazzo Simon

265. Paola Zanelato

266. Paula Sion

267. Flávia Rahal

268. André Azevedo

269. Hélio Freitas C Silveira

270. Anna Candida Serrano

271. Flávio Crocce Caetano

272. Jorge Rodrigo Araujo Messias

273. Alessandra Camarano Martins

274. Maíra Fernandes

275. Carmen da Costa Barros

276. Glauco Pereira dos Santos

277. Luiz Antonio Ferreira Nazareth Junior

278. Wladimir Cassani

279. Wladimir Cassani Júnior

280. Nilson Cruz dos Santos

281. Marco Antonio Chies Martins

282. Dora Cavalcanti

283. Rodnei Jericó da Silva

284. Lucas Alberto De Arruda Aragão

285. Fernando Barboza Dias

286. Wagner Gonçalves dos Santos

287. Fausto Bittar Filho

288. Maria Eduarda Quagliato

289. Daniele Postoiev Fogaça Terra

290. Marianna Haug

291. Renata Rodrigues Amorim

292. Guilherme Madi Rezende

293. Cecilia de Souza Santos

294. Claudia Bernasconi

295. Camila Austregesilo Vargas do Amaral

296. Fabiana Pinheiro Freme Ferreira

297. Ricardo Marangoni Filho

298. Carolina de Queiroz Franco Oliveira

299. Marina Chaves Alves

300. Fernando Hideo Lacerda

301. Thiago Minagé

302. Francisco Roque Festa

303. Evelyn Melo Silva

304. Gabriel Lira

305. Rafael Valim

306. Laio Correia

307. Felipe Almeida Toledo

308. Alessandro de Oliveira Brecailo

309. Wagner Gonçalves dos Santos

310. Guilherme Rodrigues da Silva

311. Edson Santos de Oliveira

312. Alamiro Velludo Salvador Netto

313. Breno Corrêa

314. Vinícius Ehrhardt Julio Drago

315. Alexandre Soares da Silveira

316. Bruno César Castro Cunha

317. Rodrigo Antonio Serafim

318. Roberta Cristina R. de Castro Queiroz

319. Marcelo Turbay Freiria

320. Liliane de Carvalho Gabriel

321. Hortensia Monte Vicente Medina

322. Ananda França de Almeida

323. Alaor de Almeida Castro

324. Pedro Machado de Almeida Castro

325. Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves

326. Thiago Turbay Freiria

327. Fernando Parente

328. Iuri Cavalcante Reis

329. Mariana Zopelar Pena

330. Marília Araújo Fontenele de Carvalho

331. João Paulo Boaventura

332. Ricardo Lima Pinheiro de Souza

333. Luisa Amelia D’A. Lino Melo de Andrade

334. Fernanda Reis Carvalho

335. Thiago Brügger da Bouz

336. Juliana Rodrigues Malafaia

337. Fernanda de Carvalho Brasiel

338. Leandro Baeta Ponzo

339. Luisa Angelica Mendes Mesquita

340. Raquel Botelho Santoro

341. Ava Garcia Catta Preta

342. Marcello Lavenère Machado Neto

343. Fernando Oliveira

344. Alexandre Pacheco Martins

345. Camila Strapetti

346. Bruna Assef

347. Mônica Reiter

348. José Paulo Sepúlveda Pertence

349. Evandro Pertence

350. Luiz Fernando Pacheco

351. Roberto Parahyba de Arruda Pinto

352. Felipe de Araújo Abrahin

353. Jaques de Camargo Penteado.

354. Carmen Lúcia de Camargo Penteado

355. Heitor Cornacchioni

356. João Antonio Bacca Filho

357. Leonardo Palazzi

358. Edite Almeida Vasconcelos

359. Maria Celia Tanus Barletta

360. Ivan Douglas Molina Sanches

361. Fernando Garcia Carvalho Amaral

362. Odir Züge Junior

363. Josué Mastrodi Neto

364. Emiliana Carvalho Herrman

365. Frederico Favacho

366. Alexandra Rodrigues

367. Luciana Salles Worms

368. João Ricardo Dornelles

369. Simone Haidamus

370. Egle Massae Sassaki Santos

371. Miguel Pereira Neto

372. Magda Barros Biavaschi

373. Ione S. Gonçalves

374. Fabio Gaspar

375. Luis Carlos Moro

376. Roberto Podval

377. Ronaldo Lourenço Munhoz

378. Ricardo luiz Lima Muniz oliva

379. Ana Amélia Mascarenhas Camargos

380. Ernesto Tzirulnik

381. Priscila Pamela C. Santos

382. Thaís Francesconi

383. Margarete Pedroso

384. Luciano Rollo Duarte

385. Caio Favaretto

386. Emanuel Queiroz Rangel

387. Evandro Andaku

388. Angelita da Rosa

389. Reinaldo Santos de Almeida

390. Roberto Tardelli

391. Márcio Sotelo Felippe

392. Pietro Alarcón

393. José Francisco Siqueira Neto

394. Michel Saliba

395. José Carlos Dias

396. Pedro Carriello

397. João Ricardo Dornelles

398. Marcus Edson de Lima

399. Leandro Raca

400. Pedro Serrano

401. Hugo Leonardo

402. Maria Jamile José

403. Márcia MBF Semer

404. Fabiana Marques

405. Paula Ravanelli Losada

406. Manoel Herzog Chainça

407. Celso Antônio Bandeira de Mello

408. Weida Zancaner

409. Alvaro de Azevedo Gonzaga

410. Eder Bomfim Rodrigues

411. Maria Goretti Nagime

412. Danyelle Galvão

413. Ney Strozake

414. Paulo Teixeira

415. Afonso Arantes de Paula

416. Larissa Frade Sinigallia

417. Alexandre Sinigallia

418. Juliana Souza Pereira

419. Renata Miranda Lima

420. Cristiane Avalos dos Santos

421. Ketlein Cristini Santos de Souza

422. Denise Teixeira Novaes

423. Francisca Oliveira Souza

424. Danielle Martins de Godoi

425. Magnus Henrique de Medeiros Farkatt

426. Alfredo Attié

427. Gisele Fleury Charmillot Germano De Lemos

428. Márcia Dinis

429. Luís Flávio Biolchini

430. João Bernardo Kappen

431. Bruno Tavares

432. Dea Matozinhos

433. João Carlos Castellar

434. Felipe Mendes Fernandes de Oliveira Braga

435. Renan Gavioli

436. Kátia Tavares

437. Ranieri Mazzilli Neto

438. Marcelo Camara Py

439. Marcio Donnici

440. Marcos Sérgio de A. C. Ribeiro

441. Ivan Santiago

442. Ana Victoria de Paula Souza

443. Luiz Gustavo Lopez Mide

444. Vitoria de Assis Pacheco Moraes

445. Luciana Gerbovic

446. Daniella Meggiolaro

447. Ana Carolina Moreira Santos

448. Isabela Guimarães Del Monde

449. Diva Zitto

450. Maitê Cazeto Lopez

451. Maria das Graças Perera de Mello.

452. Patrícia Helena Massa

453. Anna Lyvia Roberto Custódio Ribeiro

454. Clodomiro Vergueiro Porto Filho

455. Luiz de Almeida Baptista Neto

456. Frederico da Costa Carvalho Neto

457. Brian Alves Prado

458. Jovacy Peter filho

459. Marco Jorge Eugle Guimarães

460. José Carlos Abissamra Filho

461. Patricia Rios Salles de Oliviera

462. Ricardo Tosto de Oliveira Carvalho

463. Júlio César de Mendonça Chagas

464. João Biazzo Filho

465. Eduardo Reale

466. Alexandre Gaiofato de Souza

467. Livio Enescu

468. Edgar Silveira Bueno

469. Beatriz Vargas Ramos

470. Camila Ramalho

471. Mariana Valente

472. Vitoria de Assis Pacheco Moraes

473. Guilherme Ziliani Carnelós

474. João Daniel Rassi

475. Fábio Tofic Simantob

476. Marlus Arns de Oliveira

477. Otavio Pinto e Silva

478. Maria José Giannella Cataldi

479. Clara Moura Masiero

480. Juliana Nancy Marciano

481. Alexis Eliane

482. Renata Namura Sobral

483. Victor Daher

484. Alessandra Camarano Martins

485. Juliana Neuenschwander

486. Gabriela Araujo

487. Juarez Tavares

488. Adriana Rittes Garcia Rodrigues

489. Guilherme Granadeiro Guimaraes

490. Rodrigo Martini

491. Alessandro Rangel Verisssimo dos Santos

492. Daniel Augusto Rangel

493. Isabel Cristina de Medeiros Tormes

494. Lais de Figueirêdo Lopes

495. Daniel Vila-Nova

496. Rafael Dubeux

497. Luzia Paula Cantal

498. José Carlos Moreira da Silva Filho

499. Carolina Porto Juliano

500. Jose Luis Bolzan de Morais

501. Luisa Stern

502. Cláudio Roberto Rosa Burck

503. Lauro Wagner Magnago

504. Edmar da Costa Jacques

505. Marcia Cadore

506. Mateus Tiago Fuhr Muller

507. Estevão Rodrigo da Silva Stertz

508. Renato Duro Dias

509. Jania Saldanha

510. Edvaldo Cavedon

511. Aline Natelie Tortelli

512. Marcelo Chilvarquer

513. Thiago Bottino

514. Sergio Graziano

515. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo

516. Marisa Alves Vylarino

517. Marivaldo Pereira

518. Antônio Cruz Junior

519. Edna Raquel Hogemann

520. Thiago Oliveira Agustinho

521. Adriana Andrade Miranda

522. Nuredin Ahmad Allan

523. Henrique Rabello de Carvalho

524. Fernanda Graça Melo

525. Jose Eymard Loguercio

526. Estevão Rodrigo da Silva Stertz

527. Nilo da Cunha Jamardo Beiro

528. Tânia de Albuquerque

529. Vitor Santos de Godoi

530. José Carlos Moreira da Silva Filho.

531. Abrão Moreira Blumberg

532. Emerson Maia Damasceno

533. Ingrid Viana Soares

534. Elisângela do Amaral Andrade Landim

535. Mônica Resende

536. Marcelo Ribeiro Uchôa

537. Ana Laura Barreto Medeiros de Araújo

538. Luiz Felipe Muniz de Souza

539. Marcelo Gatti Reis Lobo

540. Luísa Moraes Abreu Ferreira

541. Thiago Precaro Siqueira

542. Thais Pires de Camargo Rego Monteiro

543. Gabriel Herrero Thompson de Carvalho

544. Marcela Urbanin Akasaki

545. Amanda de Castro Pacífico

546. Maria Betânia Nunes Pereira

547. Regina Célia Cazissi

548. José Maria de Araújo Costa

549. Egmar José de Oliveira

550. Paulo Tavares Mariante

551. Aderson Bussinger Carvalho

552. Paulo Sérgio Weyl Albuquerque Costa

553. Isabel Cecília de Oliveira Bezerra

554. Maíra Andrade Dapieve Miranda

555. Juliana Romeiro Viana

556. Cleiton Leite Coutinho

557. Humberto Marcial Fonseca

558. Cristiane Pereira

559. Kleber Alves Carvalho

560. Wânia Guimarães Rabello de Almeida

561. Vera Lúcia Santana Araújo

562. Rivadavio Guassú

563. Francisca Martír da Silva

564. Maria Cristina Zanin Sant’Anna

565. Maria Do Rosário de Oliveira Carneiro

566. Sabrina Diniz Bittencourt Nepomuceno

567. Gabriel Alves da Silva Júnior

568. Marcilene Aparecida Ferreira

569. Paulo Tavares Mariante

570. Anna Christina de Souza Clímaco Vieira.

571. Maria de Jesus de Matos Ribeiro

572. Fernando Gallardo Vieira Prioste

573. Rodrigo de Medeiros Silva

574. Larissa P O Vieira

575. Lorena Nunes Aguiar

576. Maurício Perin Dambros

577. Welington José Lamburgini

578. Claudia Maria de Souza Moura

579. Marisa Versiani Elias

580. José Raimundo Souza de Santana

581. Fernanda Maria Vieira

582. Patrick Mariano

583. Maria de Fátima da Silva

584. Patrícia de Oliveira Costa

585. Érika Lula de Medeiros

586. Cleuton César Ripol de Freitas

587. Iremar Schoba Sant’Anna

588. André Luiz Sanches Peres

589. Flávio Antonio Lazzarotto

590. Pablo Muriel Peña Castellon

591. Fernando Rosa

592. César Augusto Monte Gobbo

593. Franssilene dos Santos Santiago

594. Renata Siqueira de Godoy

595. Renato de Godoy

596. Ana Sílvia F. Rosa Gomes

597. Fabiana Costa do Amaral

598. Regiane Serracini

599. Rosimeire Santana de Araújo Crepaldi

600. Taiguara Ribeiro de Carvalho Del Rio

601. Luís Daniel Gilberti Ribeiro

602. Orlando Sobottka Filho

603. Luiz Alberto Leite Gomes

604. Vinicius Cascone

605. Valdi Ferreira dos Santos

606. Fabiana Cristina Ciuffa Conde

607. Mauro caseri

608. Maria de Lourdes de Souza.

609. Tatiana Soares de Siqueira

610. Cleide Aparecida Sales

611. Leda dos Santos Ramos

612. Luiz Barbosa de Araújo

613. Cassiane Ap. Da Cruz Ferreira

614. Katia Regina da Silva Venancio

615. Cristiana Marisa Thozzi Sasaki

616. Fábio Rodrigues de Jesus

617. Cristina Aparecida de Godoy Santos

618. Ricardo Ibelli

619. Viviane Cristina Ibelli Pinheiro

620. Yvana Cristina Sampaio Ferro de Oliveira

621. Patrícia Lafani Vucinic

622. Maria Claudia Canale

623. Reinaldo Queiroz Santos

624. Christiane Torturello

625. Flávio Luiz Costa Sampaio

626. Gustavo Capucho da Cruz Soares

627. Nicola Lettiere Neto

628. Leonela Tais da Silva

629. Meire Ana de Oliveira

630. Cinthia Aoki Mello

631. Wilson José Lopes

632. Marco Aurélio Alves de Oliveira

633. Valdir dos Santos

634. Sandro Notaroberto

635. Henrique Bueno de Alvarenga Barbosa

636. Pedro Bianguli

637. Maria Lucia Moreno Lopes

638. Rafaela Lino Morais

639. Lucas Andreucci da Veiga

640. Mauro Fernandes Galera

641. Fabiana Alves de Sousa

642. Gabriela Albuino de Santana Domiciano

643. Cássia Pereira da Silva

644. Maria Cristina Gallo

645. Karina da Silva Pereira

646. Leticia Maria Dias Ravello

647. Marco Antônio Magalhães dos Santos

648. Odair de Andrade

649. Cleiton Leite Coutinho. OAB/SP n 283.336

650. Eduardo Piza Gomes de Mello OAB/SP 84.243

651. JOSÉ DENIS LANTYER MARQUES OAB/SP 148.688

652. Fernando Nóbrega da Cunha

653. Edson Junji Torihara

654. Luiza Ferreira

655. Luiza Oliver

656. Michel Kusminski

657. Renato Marques Martins

658. Julia Moreira Schwantes Zavarize

659. Jucemara Beltrame

660. Nívea Carneiro

661. Maria Lúcia Soares Viana

662. Carlos Eduardo Soares de Freitas

663. Christianne Gontijo

664. Tânia de Albuquerque

665. Damiane Nachtigalhh

666. Ludmila Coelho de Souza Barros

667. Ana Paula Ferreira

668. Valeria Pinheiro

669. Rosangela Cavallazzi.

670. Margarida Pressburger

671. Thiago Secron Mendes Barros

672. João Maurício Martins de Abreu

673. Heraldo C Silveira

674. Cristina Kaway Stamato

675. Bartira Macedo de Miranda OAB/GO 15230

676. Iarley José Dutra Maia OAB/PB 19.990

677. Patrícia Emi Taquicawa Kague

678. Rachel Letícia Cúrcio Ximenes de Lima Almeida

679. Maria Luiza Xavier Lisboa

680. Raquel Aparecida Marques

681. Syro Sampaio Boccanera

682. Mayara Martins Cardozo

683. Daniele Gabrich Gueiros

684. Ana Carolina Lima

685. João Victor Tavares Galil

686. Rosano Pierre Maieto

687. Gustavo Magalhães Cazuze

688. André Ramalho Bieras

689. Felipe Napoleão Dantas Ribeiro

690. Newton de Menezes Albuquerque

691. Gisele Cid Loureiro

692. Marcus Augustus Moia Gama

693. Niliani Oliveira

694. Inocêncio Uchoa

695. Raimundo Wdnilton Chaves Cruz

696. Ranulpho Muraro

697. Marcelo Gleidson Cavalcante Melo

698. Orlando Silva da Silveira

699. Carlos André Barbosa de Carvalho

700. Marta Daniele Pereira Nogueira

701. Marco Feitosa

702. Agileu Lemos de Sousa

703. Roberto Camprl9

704. Armando Costa Jr

705. Juliana Lima Rocha Coêlho

706. Ana Claudia Reis Aragão

707. Cassandra Maria Arcoverde e Assunção

708. Francilene Gomes de Brito

709. Adelaide Albergaria Pereira Gomes

710. Luiz Soares de Lima

711. Maria Helena Mesquita

712. Márcio Fernandes da Silva

713. Douglas Martins de Souza

714. Priscila Fernandes da Silva

715. Marcelo Branco Gomez

716. Edmar Cavalcanti de Oliveira

717. Sérgio Servulo da Cunha

718. Damian Vilutis

719. Allyne Andrade e Silva

720. Thayná Jesuina França Yaredy

721. Saint’Clair Luiz do Nascimento Júnior

722. Caio Eduardo de Aguirre

723. Beatriz Vargas do Amaral

724. Luiz Ignácio Adams