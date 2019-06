O tríplex e o sítio ficam em São Paulo, afirma Doria, ao condecorar Moro

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) entregou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, com a medalha Ordem do Ipiranga, no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, 28. Condecoração tem como finalidade agradecer e homenagear brasileiros e estrangeiros por seus méritos e contribuições para o Estado de São Paulo.

Na cerimônia, o governador afirmou que, ‘se não fosse por Moro’ e por um ‘grupo de patriotas’, não haveria a Operação Lava Jato.

“Não teríamos trancafiados em prisões aqueles que usurparam, roubaram e enganaram os brasileiros. Inclusive, em São Paulo. Haja vista, que se houver dúvidas, que o triplex é em São Paulo. O sítio também é em São Paulo. Ó início de um esquema criminoso começou em São Paulo. A honraria se dá por aquilo que o ministro, como ministro, realizou pela segurança do Estado e também pela dignidade que este homem patriota deu ao nosso país de implementar a Operação Lava Jato”, afirmou.