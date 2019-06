“Um certo revanchismo às vezes reaparece”, diz Moro sobre mensagens com Deltan

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou, nesta sexta-feira, 28, a reagir à divulgação de mensagens com integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, durante condecoração no Palácio dos Bandeirantes. Ele recebeu a medalha Ordem do Ipiranga do governador João Doria (PSDB).

“Nas últimas três semanas, uma historia longa, conhecida, tenho sofrido vários ataques, achei que a Operação Lava Jato tivesse ficado para trás, estamos em uma nova fase. Mas há um certo revanchismo que às vezes reaparece”, disse Moro.

O ex-juiz da Operação Lava Jato voltou a dizer que as mensagens ‘não têm demonstração de autenticidade’.

“O que eu mais tenho ouvido das pessoas é que elas cumprimentam e o que eu mais ouvi é: não desista. Eu posso assegurar, não vamos desistir. Aceitei a missão que foi dada pelo presidente Bolsonaro, saí da magistratura, não foi uma decisão fácil. foram 20 anos de magistratura deixados para trás com todos os benefícios da carreira. e é um caminho sem volta”, diz Moro.

Diálogos atribuídos a procuradores e ao ex-juiz da Lava Jato no Telegram foram divulgados pelo site The Intercept. As mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicam supostos ‘ajustes’ de fases da operação Lava Jato.

O ministro e ex-juiz voltou a afirmar que as “invasões criminosas” de celulares estão sendo investigadas. “A Polícia Federal deve chegar aos responsáveis”, disse.

O ministro agradeceu também o apoio que diz estar recebendo do presidente Jair Bolsonaro. “Desde o início deste falso escândalo, a meu ver, presidente tem prestado apoio”, disse.

Ao agradecer a esposa Rosângela, presente no evento, ele disse que ele o tem apoiado, principalmente nos últimos cinco anos. “(Este período) Não tem sido muito fácil”, afirmou, arrancando risos da plateia, composta por secretários, apoiadores do ex-juiz e convidados especiais do governador paulista, João Doria (PSDB). “A operação Lava Jato foi alvo de ataques morais, baseados às vezes em incompreensões.”

O ex-juiz ainda destacou a Operação Lava Jato como uma ‘vitória das instituições’ e classificou como ‘caminho sem volta’ a entrada na vida política, ao assumir o Ministério da Justiça.

“O plano é consolidar os avanços contra a corrupção. Avançar no enfrentamento do crime organizado e combater o crime violento”.

“Não podemos mais afirmar que essa impunidade é regra. Temos que avançar muito. Existe sempre a sombra do retrocesso. Precisamos ter uma vontade institucional de avançar. Permanecer parado ou retroceder é fácil. Essa foi uma vitória das instituições e da democracia”, diz.