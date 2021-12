O que podemos esperar da nova Lei de Improbidade Administrativa?

Em que pese os bons motivos anunciados pelo legislador para a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230/2021 não ataca velhos problemas da Lei nº 8.429/1992 e, estranhamente, ainda promete novas dificuldades para que o diploma anticorrupção possa cumprir as finalidades a que se propõe.

Assim como se deu em outras iniciativas legislativas recentes que tivemos a oportunidade de comentar neste espaço (como os projetos de reforma do Código de Processo Penal e de Reforma Administrativa[1]), a alteração da Lei de Improbidade concretizada pela Lei nº 14.230/2021 aparentemente padeceu dos mesmos males que nos últimos anos vêm perturbando o bom andamento dos trabalhos parlamentares, com o consequente comprometimento da qualidade dos textos normativos produzidos.

O pano de fundo do furor legislativo ora experimentado permanece o mesmo.

Imagina-se que todos os problemas do país, se não decorrem diretamente das nossas leis, ao menos têm algum importante fundamento legal, e reclamam, pois, contínuas mudanças na legislação até que, como que por um passe de mágica, consigamos melhorar sensivelmente nossa realidade.

A partir desse diagnóstico, que a nosso ver normalmente está equivocado, isso por justamente subestimar o papel do ser humano na construção de interpretações razoáveis com base na matéria prima que nos é oferecida pelo legislador[2], o prognóstico também vem se revelando ruim: projetos de lei são elaborados não se sabe por quem, sem preocupação sistemática ou rigor linguístico, sem a oitiva de atores que serão por eles diretamente afetados e com dispositivos que mal disfarçam o propósito de atender a interesses paroquiais[3].

No caso da Lei nº 8.429/1992, sim, havia uma série de passagens que mereciam uma revisão refletida, de modo a evitar que ela continuasse a ser instrumento de processos sancionatórios sem fim, amparados em provas frágeis e tendo por objeto situações de possíveis erros administrativos, ou seja, em que não se discute efetivamente desonestidade por parte dos agentes envolvidos.

Nada obstante o que nos foi entregue pelo Parlamento como resposta a essa justa demanda?

Comecemos pelo que não foi alvo da atenção dos nossos parlamentares.

Não se resolveu de onde virá o dinheiro para as perícias necessárias nos processos em que se imputa a alguém enriquecimento sem causa ou dano ao erário, repetindo-se, como se fez na redação original da Lei nº 8.429/92, que o acesso ao Judiciário para formulação de tal tipo de pretensão é grátis[4].

Quem trabalha na área sabe que esse é um dos maiores desafios a serem superados em ações de improbidade que estão paralisadas há anos nos escaninhos da Justiça.

O órgão acusador afirma superfaturamento de obra. Como não há previsão de quem arcará com os custos da perícia, o processo fica aguardando algum expert que aceite fazer o exame técnico necessário ao esclarecimento dos fatos de bom grado, com a promessa de receber sua remuneração em um futuro incerto, isso caso o perdedor não seja beneficiário de isenção de despesas judiciais.

Não é de espantar que haja poucos “voluntários” dispostos a assumir tal encargo, sobretudo em processos complexos, em que o resultado das apurações eventualmente possa repercutir em poderosos interesses políticos e econômicos.

Por que será que esse impasse não foi solucionado pela Lei nº 14.230/2021?

O legislador não sabia dele, não procurou saber ou deliberadamente se omitiu a respeito, quando, por outro lado, teve o cuidado de prever expressamente a hipótese de prescrição intercorrente para os processos de improbidade que ficarem sem desfecho por mais de 4 anos[5]?

“Prescrição intercorrente”, leia-se: se o processo não for julgado em quatro anos, independentemente da razão para tanto (que inclusive pode ser a interposição de sucessivos recursos pela defesa junto a diferentes instâncias recursais), termina em absolvição dos acusados, que passam a não ser mais puníveis pelos ilícitos que lhe são atribuídos.

Como o leitor pode perceber a reforma da Lei de Improbidade promete mais uma vez frustrar o cidadão que legitimamente espera do Estado uma atuação mais funcional na repressão de desvios de recursos públicos.

A lei ainda apresenta outras dificuldades.

Trataremos delas em uma nova oportunidade.

[4] Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021, que repete o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, até então aplicado à Lei de Improbidade Administrativa)

[5] Art. 23, §8º da Lei nº 8.429/1992 – O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo (incluído pela Lei nº 14.230/2021).

