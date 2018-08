Ministro do TSE defende resposta célere sobre candidatura de Lula

O ministro Tarcísio Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), defendeu nesta terça-feira, 14, uma resposta célere da Corte Eleitoral sobre o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso na Lava Jato, ao Palácio do Planalto.

Indagado pelo Estadão/Broadcast se seria importante uma definição rápida sobre a situação do petista, Vieira respondeu: “Sem dúvida, sempre. Em nome da própria celeridade que a eleição exige. O calendário é muito apertado”.

Sem citar Lula, a nova presidente do TSE, ministra Rosa Weber, afirmou nesta terça que um candidato pode ter o registro indeferido “de ofício”, sem provocação do Ministério Público, candidatos ou partidos, se não possuir condição de elegibilidade.

Nesta quarta-feira, 15, último dia do prazo fixado no calendário eleitoral, o PT deve formalizar no TSE a candidatura de Lula à Presidência.

“Em princípio, é um processo relevante, que segue a lógica de outros processos. A voz do plenário que é a voz definitiva, sem dúvida nenhuma”, disse Tarcísio.

Estratégia. Conforme mostrou nesta quarta-feira o Estado, o PT joga com o tempo e avalia uma ofensiva jurídica simultânea no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar afastar a inelegibilidade de Lula durante a tramitação do pedido formal de candidatura no TSE.

O objetivo é garantir a presença de Lula no horário eleitoral gratuito, previsto para começar dia 31 de agosto, em rede nacional de rádio e televisão.