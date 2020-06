Ministério da Saúde nega poderes de cura dos ‘feijões mágicos’ do pastor Valdemiro contra o coronavírus

O Ministério da Saúde usou o site oficial para desmentir a eficácia de sementes de feijão com ‘poderes de curar a Covid-19’. A ‘boa nova’ foi anunciada pelo pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, nas redes sociais.

A pasta informa que não há, até o momento, ‘produto, substância ou alimento que garanta a prevenção ou tratamento do coronavírus’. “O Ministério da Saúde esclarece que é falso que o plantio de sementes de feijão, comercializados pelo líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, leva à cura ou serve para prevenção da covid-19”, diz a publicação veiculada após determinação do Ministério Público Federal.

Em vídeos publicados no YouTube, posteriormente excluídos pela plataforma também a pedido do MPF, o líder religioso incita seus fiéis a plantarem as sementes, vendidas pela própria igreja por R$ 100, R$ 500 e R$ 1 mil.

No início do mês passado, a Procuradoria Federal acionou o Ministério Público de São Paulo pedindo a abertura de uma investigação por suposto crime de estelionato do pastor. De acordo com o documento, ‘o uso de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal’ fica claro nas gravações.

Aliado de Bolsonaro, o pastor já participou de uma transmissão ao vivo do presidente no dia 12 de julho do ano passado – no mesmo dia, o líder religioso havia entregue ofício ao Itamaraty pedindo um passaporte diplomático. Quase um mês depois, o governo autorizou a emissão do documento ao pastor e sua mulher, Franciléia de Castro Gomes de Oliveira.

COM A PALAVRA, A IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

A reportagem entrou em contato com a Igreja Mundial do Poder de Deus e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestação.

Em contatos anteriores, a agremiação argumentou que ‘foi amplamente esclarecido em todos os vídeos que toda cura vem de Deus e que a semente é uma figura de linguagem, amplamente mencionada nos textos bíblicos, para materializar o propósito com Deus’. A igreja disse ainda que a oferta pelas sementes é ‘espontânea’, ‘dada de acordo com a condição e manifestação de vontade de cada fiel, não tendo nenhuma correlação com o comércio de qualquer produto e/ou serviço’.