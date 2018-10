Mais de mil juristas, professores, magistrados e ex-ministros lançam manifesto por Haddad

Um grupo de mais de mil advogados e juristas, entre eles ex-ministros, magistrados , procuradores, professores de direito e expoentes do universo jurídico brasileiro assinaram um manifesto em defesa da candidatura à Presidência, nas eleições 2018, de Fernando Haddad (PT), que será apresentado em um ato na quinta-feira, 18.

Eles argumentam que em um momento de “ameaça à democracia” setores da sociedade devem colocar de lado diferenças pontuais em nome de um interesse maior.

“Pensamos diferentemente sobre tantos temas. Temos crenças, valores, ideias sobre tantos assuntos, mas em alguns pontos chegamos no mesmo lugar e isto é inegociável”, diz o texto.

O documento é assinado pelos ex-ministros da Justiça José Carlos Dias (governo Fernando Henrique Cardozo), Eugenio Aragão, José Eduardo Cardozo e Tarso Genro (governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence (advogado de Lula na Lava Jato), o ex-presidente da OAB Marcelo Lavenère Machado, o ex-procurador-geral de Justiça Antônio Carlos Biscaia e os advogados Pedro Dallari, Belisário dos Santos Jr, Celso Antônio Bandeira de Mello, Dalmo de Abreu Dallari, Pedro Serrano e Marco Aurélio de Carvalho (coordenador Jurídico do PT).

Sem citar nominalmente o candidato Jair Bolsonaro (PSL) eles justificam o apoio a Haddad dizendo ser contra a “violência física ou simbólica”.

“Por isso, nós juristas e demais profissionais subscritores do presente manifesto, defensores da democracia e radicalmente contrários a violência física ou simbólica como forma de reprimir opiniões contrárias, declaramos apoio ao candidato à Presidência da República Fernando Haddad, independentemente de eventuais diferenças programáticas , pelo fato de ser o único , nesse segundo turno, capaz de garantir a continuidade do regime democrático e dos direitos que lhe são inerentes, num ambiente de paz , de tolerância e de garantia das liberdades públicas”, diz o texto.

Leia a íntegra do manifesto:

PELA DEMOCRACIA, TODAS E TODOS COM HADDAD!

“O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons” (Martin Luther King)

Todos os povos têm momentos de união em torno de temas civilizatórios. A união se dá em torno de assuntos que transcendem para além dos interesses individuais, corporativos e partidários. Parece que no Brasil é chegado esse momento. Pensamos diferentemente sobre tantos temas. Temos crenças, valores, ideias sobre tantos assuntos, mas em alguns pontos chegamos no mesmo lugar e isto é inegociável. Este lugar, este ponto sobre o qual não discordamos, é algo chamado democracia, que engloba a preservação daquilo pelo qual todos nós lutamos há tantas décadas – a dignidade das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a justiça social.

Os avanços civilizatórios são como degraus. Subimos um a um. Unimo-nos para ajudar a todos nessa subida. Tolerância, solidariedade, direitos iguais e respeito às diferenças. É isso que nos move e é o combustível de todos os povos e nações que vivem e convivem em democracia. A democracia não existe sem pluralismo político, social e moral, algo inevitável numa sociedade complexa como a nossa. A democracia só aceita disputas entre adversários, não entre inimigos, só admite a política, não a guerra, formas pacíficas de disputa, não violentas.

A democracia só existe limitada pelos direitos dos indivíduos e das minorias, para que não se torne uma ditadura da maioria. Democracia é a paz com voz! Neste momento difícil da história do Brasil, nós, brasileiras e brasileiros de todos os credos, raças, etnias, profissões, filiações políticas, orientações sexuais e de gênero, damo-nos as mãos para pedir paz e, mais do que tudo, a preservação da democracia. Que reflitamos para saber o que queremos para o futuro de nosso país. Rejeitamos o rancor e a divisão entre brasileiros. Temos a Constituição mais democrática do mundo, que diz que nosso Brasil é uma República que visa a erradicar a pobreza, fazer justiça social, reduzir desigualdades regionais, incentivar a cultura e promover a solidariedade. Este é o nosso desejo neste momento de crise. O respeito às leis, à Constituição e aquilo que não se pode tocar nem ver: a democracia.

Por isso, nós juristas e demais profissionais subscritores do presente manifesto, defensores da democracia e radicalmente contrários a violência física ou simbólica como forma de reprimir opiniões contrárias, declaramos apoio ao candidato à Presidência da República Fernando Haddad, independentemente de eventuais diferenças programáticas , pelo fato de ser o único, nesse segundo turno, capaz de garantir a continuidade do regime democrático e dos direitos que lhe são inerentes, num ambiente de paz, de tolerância e de garantia das liberdades públicas.

Brasil, 16 de novembro de 2018

Ministro aposentado do STF: José Paulo Sepúlveda Pertence

Ex-procurador-Geral da República: Claudio Fonteles

Ex-ministros de Estado e chefe da AGU: Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Eugenio Aragão

José Carlos Dias

Cândido Antônio Mendes de Almeida

Roberto Armando Ramos de Aguiar

Ex-participantes das Comissões da Verdade:

Pedro Dallari

Rosa Maria Cardoso

Eny Moreira

Nadine Borges

Daniel Godoy Jr.

Ivete Maria Caribe Da Rocha

Advogados e Professores de Direito:

Arthur Lavigne

Beatriz Vargas Ramos

Belisário dos Santos Jr

Carol Proner

Celso Antônio Bandeira de Mello

Conrado Hubner Mendes

Dalmo de Abreu Dallari

Daniel Sarmento

Geraldo Prado

Gisele Cittadino

Lenio Streck

Leonardo Yarochewsky

Luciana Boiteux

Luís Guilherme Vieira

Manoel Caetano Ferreira Filho

Marcelo Neves

Marco Aurélio de Carvalho

Margarida Lacombe

Paulo Teixeira

Pedro Serrano

Rui Falcão

TODAS E TODOS PELA DEMOCRACIA, COM HADDAD!

1. Abílio Junior Vaneli

2. Abrão Moreira Blumberg

3. Adalberto Pacheco Domingues

4. Adamo Dias Alves

5. Adéli Casagrande do Canto

6. Adeodato José Alberto Batista Tavares

7. Aderbal Lacerda da Rosa

8. Aderlan Crespo

9. Aderson Bussinger Carvalho

10.Adharlete Sales Cardoso Teixeira

11.Adilene Ramos Sousa

12.Adilson Moreira

13.Adriana Ancona de Faria

14.Adriana Aparecida de Mendonça

15.Adriana Cecílio Marco dos Santos

16.Adriana de França

17.Adriana Geisler

18.Adriana Maria Neumann

19.Adriana Vidal

20.Adroaldo Mesquita da Costa

21.Alberto Zacharias Toron

22.Alceni de Fátima Moretti Basso

23.Alcione Malheiros dos Santos

24.Aldenir Gomes da Silva

25.Aldimar de Assis

26.Aldo Arantes

27.Alessandra Farias

28.Alessandro da Silva

29.Alessandro Martins Prado

30.Alexandra Rodrigues

31.Alexandre Bernardino Costa

32.Alexandre Guedes

33.Alexandre Pacheco Martins

34.Alfa Oumar Diallo

35.Alice Grant Marzano

36.Alice Mieko Yamagushi

37.Aline Carla Belloti

38.Aline Cristina Braghini

39.Aline Moreira

40.Aline Salles

41.Aline Tortelli

42.Allanis Pedrosa

43.Almir Carvalho

44.Alvaro Augusro Ribeiro Costa

45.Alvaro de Azevedo Gonzaga

46.Álvaro Klein

47.Álvaro Quintão

48.Amarildo Maciel Martins

49.Amarilis Regina Costa da Silva

50.Ana Amélia Camargos

51.Ana Borba Taboas

52.Ana Carla Albiero Souza

53.Ana Carla Machado Leite

54.Ana Carolina Carvalho Barreto

55.Ana Carolina Lima

56.Ana Carvalho Ferreira Bueno de Moraes

57.Ana Claudia Damasio

58.Ana Cláudia Reis Aragao

59.Ana Evangelista

60.Ana Lucia Marchiori

61.Ana Luísa Fitz

62.Ana Luísa Palmisciano

63.Ana Maria Lima de Oliveira

64.Ana Maria Nery Paesuyu

65.Ana Paula da Silva Ramaldes

66.Ana Paula do Couto Alves

67.Ana Paula Gnap

68.Ana Paula Magalhães

69.Ana Paula Ramaldes

70.Ana Sofia Godinho Vasconcelos

71.Ana Virginia Moreira Gomes

72.Ananda França de Almeida

73.Anderson Bezerra Lopes

74.Anderson Cardoso Duque

75.Anderson de Souza Santos

76.Anderson Deo

77.André Costa

78.André Falcão de Melo

79.André Luis Melo Fort

80.André Luiz Barreto Azevedo

81.André Luiz Proner

82.André Melges Martins

83.André Mendes Machado

84.André Nascimento da Rocha

85.Andre Passos

86.André Ricardo Lopes da Silva

87.Andrea Carvalho Alfama

88.Andréa Depieri

89.Andréa Lima Girão

90.Andrea Pacheco Godoy

91.Andrei Mantovani

92.Andrey Rondon

93.Angélica Vieira Nery

94.Angelita da Rosa

95.Angelo Dal Vesco

96.Anne Cabral

97.Anne D. Alves

98.Anne Karole Silva Fontenelle de Britto

99.Antero Luiz Martins Cunha

100. Antonia Mara Loguercio

101. Antonio Aureliano de Oliveira

102. Antônio Carlos Biscaia

103. Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay

104. Antonio Carlos Porto Júnior

105. Antonio Emerson Sátiro Bezerra

106. Antonio Escosteguy Castro

107. Antônio Fernando Souza Oliveira

108. Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira

109. Antonio Henrique Maia Lima

110. Antonio José de Sousa Gomes

111. Antonio Maués

112. Antônio Megale

113. Antonio Pedro Melchior

114. Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior

115. Apoena Oliveira Vieira

116. Ariane E. Gottardo

117. Arlete Moyses Rodrigues

118. Armando da Costa Jr

119. Arméli Marques Brennand

120. Arnaldo Altman

121. Arnaldo Vieira Sousa

122. Arthur Lavigne

123. Augusto Solano Lopes Costa

124. Bárbara Bastos

125. Beatriz Vargas Ramos

126. Belisário dos Santos Jr

127. Benedito Bizerril

128. Benialdo Donizetti Moreira

129. Berenice Araújo Portela

130. Bertoldo Klinger Barros Rêgo Neto

131. Bethania Assy

132. Beto Vasconcelos

133. Breno Monteiro

134. Breno Tardelli

135. Bruna Cerri

136. Bruno Silvestre Barros

137. Brunello Souza Stancioli

138. Bruno Rodrigues de Lima

139. Bruno Salles Ribeiro

140. Bruno Shimizu

141. Caio Cesar Pereira de Moura Kai

142. Caio Favaretto

143. Caio Leonardo Bessa Rodrigues

144. Caio Santana

145. Camila Cândido

146. Camila Galvão Tourinho

147. Camila Gonçalves da Silva

148. Camila Herédia Miotto Betoni

149. Camila Silva Nicacio

150. Cândido Antônio de Souza Filho

151. Cândido Antônio Mendes de Almeida

152. Carina Pescarolo

153. Carla Henaut

154. Carla Maria Martellote Viola

155. Carlos Alberto Alves Marques

156. Carlos Alberto Duarte

157. Carlos André Barbosa de Carvalho

158. Carlos Augusto Pereira

159. Carlos Augusto Vasconcelos

160. Carlos César D’Elia

161. Carlos Eduardo de Melo Ribeiro

162. Carlos Eduardo Gonçalves

163. Carlos Eduardo Romanholi Brasil

164. Carlos Eduardo Soares de Freitas

165. Carlos Eduardo Vasconcelos

166. Carlos Gomes de Sá Araújo

167. Carlos Henrique Kaipper

168. Carlos Moisés Rodrigues Lima de Almeida

169. Carlos Nicodemos

170. Carlos Roberto Barbosa Moreira

171. Carlos Sérgio de Carvalho Barros

172. Carmen Da Costa Barros

173. Carmen Silvia de Moraes Barros

174. Carol Proner

175. Carolina Bezerra Lima da Silva

176. Carolina Brumati Ferreira

177. Carolina de Campos Mello

178. Carolina Gomes Luzardo

179. Carolina Ran

209. Claudismar Zupiroli

210. Cleber Rezende

211. Cleide de Oliveira Lemos

212. Cleide Lemos

213. Cleiton Leite Coutinho

214. Conrado Almeida Corrêa Gontijo

215. Conrado Hubner Mendes

216. Cristian de Castro Moura

217. Cristiane Aparecida Servilla Barbosa

218. Cristiane Carvalho Andrade Araujo

219. Cristiane Derani

220. Cristiane Pereira

221. Cristiano Maronna

222. Cristina de Oliveira Souza

223. Cristina Kaway Stamato

224. Cristina Lemos Fonini

225. Cristina Targino

226. Cynara Monteiro Mariano

227. Dalmo de Abreu Dallari

228. Damiane Nachtigal

229. Damir Vrcibradic

230. Daniel Berger Duarte

231. Daniel Dias de Moura

232. Daniel Godoy Junior

233. Daniel Sarmento

234. Daniel Severo Chiites

235. Daniela Bonilha

236. Daniela Costa Gerelli

237. Daniela Muradas Antunes

238. Daniela Teixeira

239. Danielle Tavares

240. Danilo Augusto Sá Barreto de Miranda

241. Danilo Miranda

242. Dante Limongi

243. Davi Quintanilha Failde de Azevedo

244. Davi Tangerino

245. David Oliveira

246. Dea Rita Matozinhos

247. Débora Aligieri

248. Débora Cavalcante

249. Débora de Carvalho Baptista

250. Débora de Souza Brito

251. Debora Perin

252. Deborah da Silva Machado

253. Delze dos Santos Laureano

254. Demitri Cruz

255. Demóstenes Ramos de Melo

256. Denise Agostini

257. Denise da Veiga Alves

258. Denise Filippetto

259. Denise Moreira Schwantes Zavarize

260. Deodato Neto

261. Diego David Braga Ribeiro

262. Dimitri Brandi de Abreu

263. Dionisio Arza Neto

264. Dirceu Rodrigues Junior

265. Diva Dias dos Santos Rigato

266. Ecila Moreira de Meneses

267. Eder Bomfim Rodrigues

268. Ediana Balleroni

269. Edivaldo Mendes da Silva

270. Edna Maria Teixeira

271. Edna Raquel Hogemann

272. Edson Alves Viana Junior

273. Edson Luis Baldan

274. Edson Luís Kossmann

275. Edson Ribeiro

276. Eduardo Baldissera Carvalho Salles

277. Eduardo Corrêa

278. Eduardo de Castro Campos

279. Eduardo de Moraes

280. Eduardo Guterres Felin

281. Eduardo Henrique Marques Soares

282. Eduardo Maciel Saraiva

283. Eduardo Manuel Val

284. Eduardo Ribeiro Mendes Martins

285. Eduardo Surian Matias

286. Egmar José de Oliveira

287. Elaine Rissi

288. Eleonora Mesquita Ceia

289. Elisangela do Amaral Andrade Landim

290. Eliz Vargas

291. Elizângela Martins Souza Rodrigues

292. Ellen Mara Ferraz Hazan

293. Elna Fidellis de Souza Wirz Leite

294. Eloine Marques de Carvalho dos Santos

295. Eloísa Machado de Almeida

296. Emanuel Queiroz Rangel

297. Emerson Castelo Branco Mendes

298. Emerson Gabardo

299. Emília Lopes

300. Emiliano Maldonado

301. Emilio Peluso Neder Meyer

302. Eneá de Stutz e Almeida

303. Eneas Matos

304. Enio Walcacer

305. Eny Moreira

306. Eric Cwajgenbaum

307. Érica Meireles

308. Érika Lula de Medeiros

309. Ernani Rossetto Juriatti

310. Esmar Guilherme Engelke Lucas Rêgo

311. Espedito Manso da Fonseca Júnior

312. Estela Aranha

313. Estela Waksberg Guerrini

314. Estevão José Saraiva Mustafa

315. Estevão Rodrigo da Silva Stertz

316. Eufrásia Maria Souza das Virgens

317. Eugenio Aragão

318. Eunice Prudente

319. Eurico Bitencourt

320. Euzamara de Carvalho

321. Evandro Pertence

322. Evelyn Melo Silva

323. Fabiana Baptista de Oliveira

324. Fabiana Marques

325. Fabiana Veríssimo Freitas

326. Fabiano Silva dos Santos

327. Fábio Alexandre Costa

328. Fábio Balestro Floriano

329. Fábio Castello Branco Mariz de Oliveira

330. Fabio de Carvalho Leite

331. Fábio Gaspar

332. Fábio Roberto D’Ávila

333. Fabíola Duarte Pereira

334. Fabíola Marques

335. Fadaian Chagas Carvalho

336. Felipe Calil de Melo

337. Felipe Gomes da Silva Vasconcellos

338. Felipe Mendes Fernandes de Oliveira Braga

339. Felipe Mongruel

340. Fenando José Hirsch

341. Fernanda Barata Silva Brasil

342. Fernanda Caldas Giorgi

343. Fernanda Campos Belfort de Pinho

344. Fernanda Correa da Costa Benjamim

345. Fernanda Dutra Pinchiaro

346. Fernanda Frizzo Bragato

347. Fernanda Quirino Pereira

348. Fernanda Salgueiro Borges

349. Fernanda Teodora Sales de Carvalho

350. Fernando Amaro da Silveira Grassi

351. Fernando Antônio Castelo Branco Sales Júnior

352. Fernando Antônio de Carvalho Dantas

353. Fernando Augusto Fernandes

354. Fernando Augusto Ramalho Forni

355. Fernando Caminati

356. Fernando Gallardo Vieira Prioste

357. Fernando Garcia Carvalho do Amaral

358. Fernando Hideo Lacerda

359. Fernando José Hirsch

360. Fernando Mundim Veloso

361. Fernando Neisser

362. Fernando Pereira

363. Fernando Tristao Fernandes

364. Fernando Zanelli Mitsunaga

365. Filipe Frederico da Silva Ferracin

366. Flávia D’Urso

367. Flavia Nogueira

368. Flávio Augusto Saraiva Saraus

369. Flávio Crocce Caetano

370. Flávio Hiasa

371. Francisca Jane Eire Calixto De Almeida Morais

372. Francisco Alano

373. Francisco Carlos Duarte

374. Francisco Celso Calmon Ferreira da Silva

375. Francisco Cordeiro

376. Francisco das Chagas Magalhães Lôbo

377. Francisco de Albuquerque Nogueira Júnior

378. Francisco de Assis Machado Alves

379. Francisco José Calheiros Ribeiro Ferreira

380. Francisco Scipião da Costa

381. Frederico Horta

382. Gabriel Braz Guimarães Feliciano

383. Gabriel Lira

384. Gabriel Sampaio

385. Gabriela Araujo

386. Gabriela Della Vedova

387. Gabriela Piardi dos Santos

388. Genesio Ramos Moreira

389. Georgia Bello

390. Geraldo Prado

391. Geyson Gonçalves

392. Gilberto Bercovici

393. Gilberto CM Lopes

394. Giovana Pelágio Melo

395. Giovana vicentino Mariz de Oliveira

396. Giovani Clark

397. Gisa Nara Machado da Silva

398. Gisele Araújo

399. Gisele Cittadino

400. Gisele Filipetto

401. Gisele Marques

402. Gisele Ricobom

403. Gisélia Morais Costa

404. Giselle Flügel Mathias

405. Giselle Marques de Araújo

406. Giselle Scavasin

407. Gládis Ribeiro Marques

408. Glauber Callegari

409. Glaucia Costa

410. Glaucia Stela Neves Tavares

411. Glauter Del Nero

412. Glaydson Rodrigues

413. Grazielly Alessandra Baggenstoss

414. Guido Vinicius Vieira da Costa

415. Guilherme da Hora Pereira

416. Guilherme de Carvalho Sigmaringa Seixas

417. Guilherme Madi Rezende

418. Guilherme Octávio Batochio

419. Guilherme Purvim de Figueiredo

420. Guilherme Zagallo

421. Gustavo Bernardes

422. Gustavo Bezerra de Alencar

423. Gustavo César Machado Cabral

424. Gustavo de Carvalho Rocha

425. Gustavo Ferreira Santos

426. Gustavo Fontana Pedrollo

427. Gustavo Gouvêa Villar

428. Gustavo Mano

429. Gustavo Noronha de Ávila

430. Gustavo Raposo Pereira Feitosa

431. Gustavo Roberto Costa

432. Gustavo Silveira Siqueira

433. Heitor Cornacchioni

434. Heitor Miranda dos Santos

435. Helberth Ávila

436. Helder Santos Verçosa

437. Helen Cristina Cabral Ferreira

438. Helena Rosa

439. Helio Freitas de Carvalho da Silveira

440. Helter Dias Lima

441. Henrique Rabello de Carvalho

442. Heráclio Camargo

443. Heraldo Carvalho da Silveira

444. Hercilourdes Vasconcelis Dias

445. Herlon Teixeira

446. Hiromi Kitagawa Sousa Kitagawa Assis

447. Hortênsia Monte Vicente Medina

448. Hugo Antonio Vieira

449. Hugo Leonardo Cunha Roxo

450. Hugo Leonardo.

451. Hugo Roxo

452. Hugo Souza Silva

453. Humberto Barrionuevo Fabretti,

454. Humberto Bayma Augusto

455. Humberto Marcial Fonseca

456. Iana Paula Silva de Sousa

457. Iara Carolina Lima Gonçalves

458. Iara Castiel

459. Ícaro Binoni Bandeira

460. Ieda Berenice Fernandes dos Santos

461. Igo Castelo Branco de Sampaio

462. Igor Henrique da Silva Santelli

463. Igor Mendes Bueno

464. Igor Santelli

465. Ilise Senger

466. Imar Eduardo Rodrigues

467. Ingrid Viana

468. Inocêncio Rodrigues Uchoa

469. Inocêncio Uchôa

470. Irani Serenza Ferreira Alves

471. Isabel Cecilia de Oliveira Bezerra

472. Isabel Mota

473. Isabela de Andrade Pena Miranda Corby

474. Isadora Leão

475. Ítalo Guerreiro

476. Ítalo Pires Aguiar

477. Ithamar Sousa Ferreira

478. Ivan Mateus Salustiano de Freitas

479. Ivanilda Figueiredo

480. Ivete Maria Caribe Da Rocha

481. Izabel Dourado de Medeiros

482. Izabela Goulart Algranti

483. Jaciara Carneiro

484. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

485. Jackson Chaves de Azevedo

486. Jacqueline Hildebrand Romero

487. Jacqueline Romero

488. Jacques Tavora Alfonsin

489. Jader Kahwage David

490. Jader Roberto de Freitas

491. Jair Acosta

492. Janaina de Lourdes Rodrigues Martini

493. Jane Salvador de Bueno Gizzi

494. Jânia Saldanha

495. Janice Muniz Melo

496. Jânio Pereira da Cunha

497. Jean Paulo Modesto Alves

498. Jean-François Deluchey

499. Jéferson Braga

500. Jeferson Pereira

501. Jefferson de Carvalho Gomes

502. Jefferson de Carvalho Gomes

503. Jefferson Valença de Abreu e Lima

504. Jemima de Moura Cruz Gomes

505. Jeruza de Fátima Ajala Loubet

506. Jessica Ailanda Dias da Silva

507. Jéssica Cristina Ferracioli

508. Jéssika Carvalho

509. Jesús Sabariego

510. Joana D’arc de Sales Fernandes Jordão

511. João Bosco Euclides da Silva

512. João Carlos Castellar

513. João Cyrno

514. João Guilherme Carvalho Zagallo

515. João Guilherme Walski de Almeida

516. João Maurício Martins de Abreu

517. João Paulo Allain Teixeira

518. João Renato Lima Paulon

519. João Ricardo Dornelles

520. João Ricardo Wanderley Dornelles

521. João Sebastião Silva de Almeida

522. João Tancredo

523. João Victor de Souza Cyrino

524. João Victor Domingues

525. João Vitor Passuello Smaniotto

526. Joisiane Gamba

527. Jonnas Vasconcelos

528. Jorge Bheron Rocha

529. Jorge Luiz Garcia de Souza

530. Jorge Santos Buchabqui

531. Jorge Tadeu Conceição de Souza

532. José António Nunes Aguiar

533. José Augusto Amorim

534. José Augusto Fontoura Costa

535. José Augusto Rodrigo Jr.

536. José Boaventura Filho

537. José Carlos Cal Garcia Filho

538. Jose Carlos Camargo Roque

539. José Carlos Costa Loch

540. José Carlos Dias

541. José Carlos Moreira da Silva Filho

542. José Carlos Tortima

543. José de Ribamar Viana

544. José do Carmo Alves Siqueira

545. José Edilson Carvalho da Rocha

546. José Eduardo Cardozo

547. Jose Eymard Loguercio

548. José Francisco Siqueira Neto

549. José Geraldo de Sousa Junior

550. José Jackson Nunes Agostinho

551. José Luís Quadro de Magalhães

552. José Maria de Araújo Costa

553. José Maria dos Santos Vieira Junior

554. José Messias de Souza

555. José Paulo Sepúlveda Pertence

556. José Renato de Oliveira Barcello

557. José Roberto Batochio

558. José Rodolfo Juliano Bertolino

559. José Vagner de Farias

560. José Valente Neto

561. Josefa Inez de Souza

562. Josue Rubim de Moraes

563. Juarez Tavares

564. Jucemara Beltrame

565. Julia Lafayette Pereira

566. Júlia Zavarize

567. Juliana Botelho Foernges

568. Juliana Lima Rocha Coêlho

569. Juliana Loyola

570. Juliana Melo Galhardo

571. Juliana Nancy Marciano

572. Juliana Neuenschwander Magalhães

573. Juliana Romeiro Viana

574. Juliana Souza Pereira

575. Juliana Wernek

576. Juliano Breda

577. Juliano Locatelli Santos

578. Júlio César Ferreira Cirilo

579. Julio Francisco Caetano Ramos

580. Julliana Barreto

581. Juvelino Strozake

582. Karina Balduino

583. Karine de Souza Silva

584. Kássio Fernando Bastos dos Santos

585. Katia Moina

586. Kátia Silene de Souza Matias

587. Katianne Wirna Rodrigues Cruz Aragão

588. Katya Kozick

589. Kazia Fernandes Palanowski

590. Kleber Alves Carvalho

591. Kleber dos Santos Silva

592. Lais de Figueiredo Lopes

593. Laís Sant’Ana Paradiso

594. Lana Maria Pinheiro Furtado

595. Larissa Assunçao

596. Larissa Ramina

597. Laura Maeda Nunes

598. Leandro Raca

599. Leandro Souto Maior

600. Lédio Rosa de Andrade

601. Leidiane de Lacerda

602. Lenio Streck

603. Leocir Costa Rosa

604. Leonardo Ferreira Pillon

605. Leonardo Isaac Yarochewsky

606. Leonardo Saboya

607. Leonora Waihrich

608. Leopoldina de Lurdes Xavier

609. Letícia Aguiar Cardoso Naves

610. Lídice Lapa Nunes

611. Lie Uema do Carmo

612. Lígia Melo de Casimiro

613. Lilian Monks Duarte de Vargas

614. Liliane de Carvalho Gabriel

615. Lissandra Leite

616. Lorena Paula José Duarte

617. Louise de Azevedo Teixeira

618. Luana Delmond de Castro

619. Luana Heinen

620. Luara Borges Dias

621. Lucas Ferreira Costa

622. Lúcia B. Lamberti

623. Lúcia Maria Ribeiro de Lima

624. Lucia Ribeiro

625. Luciana Boiteux

626. Luciana Brasileiro

627. Luciana Grassano Melo

628. Luciana Gross Cunha

629. Luciana Jordão da Motta Armiliato de Carvalho

630. Luciana Lucena Baptista

631. Luciana Oliveira Agustinho Allan

632. Luciana Silva

633. Luciana Worms

634. Luciana Zaffalon

635. Luciana Zaffalon

636. Luciane Borges

637. Luciane Toss

638. Luciano Miranda

639. Luciano Moura Maciel

640. Luciano Rollo Duarte

641. Luciano Tolla

642. Luciene Maria da Silva e Silva

643. Lucila Volnya Barbosa de Assis

644. Lucílio Casas Bastos

645. Lúcio Flávio de Castro Dias

646. Ludmila Coelho de Souza Barros

647. Luís Carlos Moro

648. Luís Cláudio Martins Teixeira

649. Luís Fernando Biedermann

650. Luís Guilherme Vieira

651. Luísa Hamud Morato de Andrade

652. Luisa Stern

653. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior

654. Luiz Braulio Farias Benitez

655. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas

656. Luiz Eduardo Greenhalgh

657. Luiz Fernando Azevedo

658. Luiz Fernando Casagrande Pereira

659. Luiz Fernando de Vicente Stoinski

660. Luiz Fernando Pacheco

661. Luiz Fernando Villares

662. Luiz Guilherme Vieira dos Santos

663. Luiz Henrique Cademartori

664. Luiz José Bueno de Aguiar

665. Luiz Lopes Burmeister

666. Luiz Niel

667. Luiz Nivardo Melo Filho

668. Luiz Paulo Viveiro de Castro

669. Luiz RammeLyanna Magalhães Castelo Branco

670. Luiz Tarcisio T Ferreira,

671. Luzia Paula Cantal

672. Magda Barros Biavaschi

673. Magnus Henrique de Medeiros Farkatt

674. Maíra Coraci Diniz

675. Maíra Fernandes

676. Maíra Guimarães de Alencar Vieira

677. Maira Machado

678. Manoel Caetano Ferreira Filho

679. Manoel Frederico Vieira

680. Manoel L.Volkmer de Castilho

681. Manoel Severino Moraes de Almeida

682. Mara Renata da Mota

683. Marcel Egisto Reginato

684. Marcel Mangili Laurindo

685. Marceli Coelho de Oliveira Amaral

686. Marcella Furtado de Magalhães Gomes

687. Marcelo Almansa da Silva

688. Marcelo Cabral de Menezes

689. Marcelo Cattoni

690. Marcelo da Costa Pinto

691. Marcelo de Carvalho

692. Marcelo de Pauda

693. Marcelo Eibs Cafrune

694. Marcelo Lavenère Machado

695. Marcelo Mariano Nogueira

696. Marcelo Neves

697. Marcelo Nobre

698. Marcelo Nogueira

699. Marcelo Oliveira Fagundes

700. Marcelo Pedro Monteiro

701. Marcelo Regius Gomes Bastos

702. Marcelo Ribeiro Uchôa

703. Marcelo Schmidt

704. Marcelo Turbay Freiria

705. Marcelo Zardo Brettas

706. Marcia A. Paganini Cavéquia

707. Marcia Cadore

708. Marcia Cunha Teixeira

709. Márcia Dias Cardoso Carvalho

710. Marcia Dinis

711. Márcia Maria Barreta Fernandes Semer

712. Marcia Mascarenhas Camargos

713. Márcia Misi

714. Marcia Nina Bernardes

715. Márcia Semer

716. Márcio Aguiar

717. Márcio Augusto Paixão

718. Márcio Berti

719. Márcio Cavalcante

720. Marcio Coimbra Massei

721. Márcio de Lelis Martini

722. Marcio Donnici

723. Márcio José de Souza Aguiar

724. Márcio Ralfe Alves Bezerra

725. Marcio Sotelo Felippe

726. Márcio Tavares d’Amaral

727. Marcio Tenenbaum

728. Marco Antonio Feitosa Moreira

729. Marco Antônio Rodrigues Barbosa

730. Marco Antônio Sousa Alves

731. Marco Aurélio de Carvalho

732. Marcos Antônio de Castro

733. Marcos Daniel Moraes Araújo

734. Marcos Povoas

735. Marcos Roberto Melo

736. Marcos Rocha

737. Marcus Flávio Medeiros Mussi

738. Marcus Giraldes

739. Marcus Vinicius Thomaz Seixas

740. Margarida Lacombe

741. Margarida Pressburger

742. Maria Aparecida Costa

743. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro

744. Maria das Graças Perera de Mello

745. Maria das Graças Serafim Costa

746. Maria de Jesus Cavalcante da Rocha

747. Maria Dinair Acosta Gonçalves

748. Maria do Socorro Freitas da Silva Ferraz

749. Maria Eduarda Aguiar

750. Maria Eduarda Cintra

751. Maria Ester Marques César

752. Maria Esther Fonseca

753. Maria Eugênia Raposso Silva Telles

754. Maria Fernanda Salcedo Repolês

755. Maria Goretti Nagime Barros Costa

756. Maria Inês Pereira Pinheiro

757. Maria Jamile José

758. Maria José Giannella Cataldi

759. Maria José Olegário

760. Maria Luiza Flores da Cunha Bierrenbach

761. Maria Luiza Neves Nunes Moreira

762. Maria Renata Bueno de Azevedo

763. Maria Rosaria Barbato

764. Maria Teresa Bastia Bicho

765. Maria Valéria Zaina Batista

766. Mariana Brandão

767. Mariana de Almeida Mesquita

768. Mariana de Assis Brasil e Weigert

769. Mariana Dutra e Silva

770. Mariana Mota Prado

771. Mariana Schiavom Duarte

772. Mariana Tranchesi Ortiz

773. Mariella Pittari

774. Marilda Mazzini

775. Marília Benevenuto Chidichimo

776. Marília de Nardin Budó

777. Marília Lomanto Veloso

778. Marilson Santana

779. Marilza Romero De Aquino

780. Marina Chaves Alves

781. Marina da Silva Steinbruch

782. Marina Dias

783. Marina Funez

784. Marina Hamud Mourato

785. Marina Maria de Ávila Callegaro

786. Marinete Silva

787. Mario Cesar Fonseca da Silva

788. Mário de Miranda Neto

789. Mário Madureira

790. Mario Schapiro

791. Mari-Silva Maia

792. Marleide Ferreira Rocha

793. Marta Barbosa da Costa Nunes

794. Marta Daniele Pereira Nogueira

795. Marta Machado

796. Marta Skinner

797. Marthius Sávio Cavalcante Lobato

798. Martír Silva

799. Martonio Mont’Alverne Barreto Lima

800. Mateus Tiago Fuhr Muller

801. Matheus Felipe de Castro

802. Matheus Santos Kafruni

803. Mauricio Antônio Ribeiro Lopes

804. Maurício Cunha

805. Maurides de Melo Ribeiro

806. Mauro Abdon Gabriel

807. Mauro de Almeida Noleto

808. Mauro Menezes

809. Max Stella Veras Ribeiro

810. Meilliane Pinheiro Vilar Lima

811. Mercia Cardoso de Souza

812. Michel Saliba

813. Michele Milanez Schneider Arcieri

814. Michelle Barcelos Boni

815. Miguel Pereira Neto

816. Mirabel Alves Rocha

817. Miriam Silva Freitas Tavares

818. Mirian Gonçalves

819. Monica Anselmi

820. Mônica de Melo

821. Mônica Resende

822. Monica Sapucaia

823. Murilo José F Martins

824. Myriane Silvestre dos Santos

825. Nádia Hamid Hassan Nobre da Costa

826. Nadine Borges

827. Naiara Andreoli Bittencourt

828. Naide Marinho da Costa

829. Naime Tavares Machado Mustafa

830. Nasser Ahmad Allan

831. Natália das Chagas Moura

832. Natalina Rosane Gué

833. Nathália Esthefanie Florêncio Freire

834. Nathalie Ferreira de Andrade

835. Nathaly Conceição Munarini Otero

836. Nathaly Munarini

837. Nayara Ayres

838. Nayara Brito

839. Neilianny Oliveira

840. Neiva Martins

841. Nélio Seidl Machado

842. Nelson Eder de Souza Modesto

843. Nelson Pellegrino

844. Newton de Menezes Albuquerque

845. Nilo da Cunha Jamardo Beiro

846. Nilson Pires Vidal de Paiva

847. Nivaldo Melo

848. Nivea Maria Dondoerfer Cademartori

849. Nivea Santos Carneiro

850. Noirma Murad

851. Nuredin Ahmad Allan

852. Odailton Pimentel

853. Olbe Martins Filho Orlando

854. Olivia Raposo da Silva Telles

855. Omara Tereza Prado de Godoy

856. Otavia Gonçalves da Cunha

857. Otávio Espires Bazaglia

858. Otavio Pinto e Silva

859. Paiva Dantas

860. Patrícia Bertolini

861. Patrícia Brasil

862. Patricia Carvalho

863. Patrícia Chaves

864. Patrícia Mello

865. Patrícia Pagni

866. Paula Raccanello Storto

867. Paula Sacchetta

868. Paula Sant’Anna Machado de Souza

869. Paulo André Nassar

870. Paulo Augusto Fernandes Coimbra

871. Paulo César Ferreira

872. Paulo de Tarso Braz Lucas

873. Paulo Freire

874. Paulo Henrique Teles Fagundes

875. Paulo Humberto Freire Castelo Branco

876. Paulo Nunes

877. Paulo Otto von Sperling

878. Paulo Ricardo Schier

879. Paulo Roberto Alves da Silva

880. Paulo Roberto de Freitas Jesus

881. Paulo Roberto Koehler Santos

882. Paulo Roberto Mariano Pires

883. Paulo Romão Meireles Neto

884. Paulo Sérgio Pinheiro

885. Paulo Tavares Mariante

886. Paulo Teixeira

887. Paulo Weyl

888. Pedro Bigolin Neto

889. Pedro Carlos Sampaio Garcia

890. Pedro Dallari

891. Pedro Fernandes

892. Pedro Henrique Cittadino da Rocha

893. Pedro Henrique Guedes Coelho

894. Pedro Machado de Almeida Castro

895. Pedro Montenegro

896. Pedro Otávio Magadan

897. Pedro Paulo Carriello

898. Pedro Pita Machado

899. Pedro Serrano

900. Peter Selke

901. Pierpaolo Cruz Bottini

902. Pietro Alarcon

903. Plínio Régis Baima de Almeida

904. Priscila Caneparo

905. Priscila de Santana Anzoategui

906. Prudente José Silveira Melo

907. Rafael Faria

908. Rafael Morais Português de Souza

909. Rafael Valim

910. Rafaela Azevedo de Otero

911. Raiana Martins Pereira

912. Ramiro Crochemore Castro

913. Ramiro Nodari Goulart

914. Ranieri Mazzilli Neto

915. Ranulpho Rego Muraro

916. Raphael Castelo Branco

917. Raquel Andrade dos Santos

918. Raquel Guerra

919. Regina Aparecida Miguel

920. Regina Coeli Lisboa Soares

921. Régis Rafael Ribeiro Lisboa

922. Reinaldo Monteiro

923. Reinaldo Santos de Almeida

924. Renan Aguiar

925. Renan Castro

926. Renata Deiró

927. Renata Meirelles

928. Renata Namura Sobral

929. Renata Portella Dornelles

930. Renata Tavares da Costa

931. Renata Valle de Vasconcellos

932. Renato de Moraes

933. Renato Neves Tonini

934. Renê Garcez Moreira

935. Rhaisa Carvalho

936. Rholdennes Melo Serra

937. Ricardo Cappi

938. Ricardo Franco Pinto

939. Ricardo Jacobsen Gloeckner

940. Ricardo Lodi Ribeiro

941. Ricardo Nunes de Mendonça

942. Ricardo Quintas Carneiro

943. Ricardo Ribeiro

944. Ricardo Sidi

945. Ricardo Silveira Castro

946. Ricardo Souza Pereira

947. Rildian da Silva Pires Filho

948. Rita Cristina de Oliveira,

949. Rita Maria de Miranda Sipahi

950. Rivadavio Guassú

951. Roberta Baggio

952. Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz

953. Roberto Algranti Filho

954. Roberto Armando Ramos de Aguiar

955. Roberto Baptista Dias da Silva

956. Roberto Chateaubriand Domingues

957. Roberto Podval

958. Roberto Tardelli

959. Roberto Telhada

960. Roberto Vomero Monaco

961. Rodrigo de Medeiros Silva

962. Rodrigo Frateschi

963. Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo

964. Rodrigo Gonçalves dos Santos

965. Rodrigo José dos Santos Amaral

966. Rodrigo Lentz

967. Rodrigo Perini

968. Rodrigo Thomazinho Comar

969. Rogerio Bueno da Silva

970. Rogério Marques de Almeida

971. Romualdo José de Lima

972. Rômulo Guilherme Leitão

973. Rosa Maria Cardoso

974. Rosana Maria Lucca da Cunha

975. Rosane M Reis Lavigne

976. Roselaine Frigeri

977. Rosendo de Fátima Vieira Júnior

978. Rossana da Costa Barth

979. Rubens Naves

980. Ruggiero Silveira Gonçalves

981. Rui Falcão

982. Sabrina Teixeira de Menezes

983. Salo de Carvalho

984. Samantha Guedes

985. Samara Mariana de Castro

986. Sandor Rezende

987. Sandriele Fernandes dos Reis

988. Sara Alacoque Guerra Zaghlout

989. Saulo Bueno Marimon

990. Sávio Delano

991. Sérgio Batalha Mendes

992. Sérgio Graziano

993. Sergio Luiz Pinheiro Sant’Anna

994. Sérgio Maillet Preuss

995. Sergio Pardal Freudenthal

996. Sérgio Urquhart de Cademartori

997. Severino Moraes de Almeida

998. Sheila Christina Neder Cerezetti

999. Sheila de Carvalho

1000. Sheila Martins Lima

1001. Silvia Burmeister

1002. Silvia Cristina Machado Martins

1003. Silvio Almeida

1004. Simone Alves dos Santos Rodrigues

1005. Simone Haidamus

1006. Sócrates José Niclevisk

1007. Solange Batista Rosa Costa

1008. Sonia Da Silva Oliveira Klausing

1009. Sônia Maria Alves da Costa

1010. Sueli Gandolfi Dallari

1011. Suely Teixeira

1012. Susan Lucena Rodrigues

1013. Suzana Angélica Paim Figuerêdo

1014. Tânia Albuquerque

1015. Tania Antunes

1016. Tânia Miyuki Ishida

1017. Tânia Oliveira

1018. Tarso Cabral Violin

1019. Tarso Genro

1020. Tatiana Antunes Carpter

1021. Tatiana Rossini

1022. Thais Lissia Gonçalves dos Santos

1023. Thaisa Held

1024. Thaisa Maira Rodrigues Held

1025. Thaise Mattar Assad

1026. Thayná Jesuina França Yaredy

1027. Theuan Carvalho Gomes

1028. Thiago Bottino

1029. Thiago Decat

1030. Thiago Duarte

1031. Thiago Fabres de Carvalho

1032. Thiago Minage

1033. Thiago Oliveira Agustinho

1034. Thiago Sabbag

1035. Thiago Soares de Godoy

1036. Thomas Bustamante

1037. Thyenes de Oliveira Chagas Corrêa

1038. Tiago Castilho Orengo

1039. Tiago Lins e Silva

1040. Tiago Resende Botelho

1041. Uirá Menezes de Azevêdo

1042. Urithiane Brum de Barros

1043. Valeir Ertle

1044. Valéria Jaime Pelá

1045. Valéria Schneider do Canto

1046. Valeska Martins

1047. Valnor Prochinski Henriques

1048. Valter Uzzo

1049. Vanda Davi Fernandes de Oliveira

1050. Vanderlei José da Silva.

1051. Vanessa Alves Vieira

1052. Vanessa Batista Berner

1053. Vanessa Batista Oliveira

1054. Vanessa Carajelescov Braga

1055. Vanessa Chiari Gonçalves

1056. Venâncio dos Santos Filho

1057. Vera Corrêa Chterpensque

1058. Vera Lúcia Santana Araújo

1059. Verena Fadul dos S. Arruda

1060. Veronica Salustiano

1061. Verônica Triani

1062. Vicente Pereira de Souza

1063. Victor Alexander Mazura

1064. Victor Guiotto Dias

1065. Vinicius Cascone

1066. Vinicius Gozdecki Quirino Barbosa

1067. Vinícius Marcus Nonato da Silva

1068. Vinícius Neves Bomfim

1069. Virginius José Lianza da Franca

1070. Vitor Henrique Betoni Garcia

1071. Vitor Marques

1072. Vitor Santos de Godoi

1073. Vítor Terra de Carvalho

1074. Vitor Valdir Ramalho Soares

1075. Vitória Soares da Cunha

1076. Vladimir Sampaio de Lima

1077. Volmir Maurer

1078. Wadih Damous

1079. Wagner Gonçalves

1080. Walter Freitas de Moraes Júnior

1081. Wanja Carvalho

1082. Washington Pereira da Silva dos Reis

1083. Weida Zancaner

1084. Wesley Ulisses Souza

1085. William dos Santos

1086. Wilson Ramos Filho

1087. Wladimir Barreto Lisboa

1088. Wremyr Scliar

1089. Wyllerson Matias Alves de Lima

1090. Yanne Teles

1091. Yeda Costa Fernandes da Silva

1092. Yuri Carajelescov

1093. Zaneir Gonçalves Teixeira

1094. Fabio Tofic Simantob