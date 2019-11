Lula livre volta ao palanque e ataca ‘lado podre, mentiroso e canalha da Justiça, do Ministério Público, da Receita e da Polícia Federal’ Em seu primeiro pronunciamento após deixar a prisão da Lava Jato, depois de 580 dias, na tarde desta sexta, 8, ex-presidente atacou as instituições que o cercaram e levaram à sua condenação no processo do triplex do Guarujá