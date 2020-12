Leia aqui o plano nacional de vacinação do governo federal contra a covid-19

O governo federal entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 11, o plano nacional desenvolvido pelo Ministério da Saúde para imunizar a população contra a covid-19.

De acordo com o documento, os grupos prioritários para vacinação na primeira fase serão, nesta sequência, os profissionais de saúde; as pessoas com mais de 80 anos e mais; as pessoas de 75 anos a 79 anos; pessoas de 60 anos ou ‘mais institucionalizadas’; e indígenas (veja detalhes na tabela abaixo). O número de doses estimado apenas para esta primeira etapa é de 29,9 milhões e envolve a vacina AstraZeneca/Fiocruz.

“Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de alteração a depender das indicações da vacina após aprovação da Anvisa, assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros grupos populacionais considerados prioritários, a serem incluídos dentre as fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara técnica, a exemplo das populações Ribeirinhas e Quilombolas, cuja estimativa populacional está em atualização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”, registra o plano.

O plano informa ainda que o governo trabalha para desenvolver uma ‘solução tecnológica’ que ajude no controle dos registros das doses aplicadas e agilize a entrada de dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). A ideia apresentada no documento é a de um QR-Code para identificar o cidadão a ser vacinado, que poderá ser gerado no aplicativo Conecte SUS.