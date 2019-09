Leia as decisões de Toffoli e Gilmar que derrotam Crivella na Bienal do Rio

Decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do ministro Gilmar Mendes proferidas neste domingo, 8, frustraram a determinação da gestão Marcelo Crivella (PRB) para que fosse apreendido um livro com temática LGBT na Bienal do Rio.

Em seu despacho, o Toffoli afirma que a ‘liberdade de expressão é um dos grandes legados da Carta Cidadã’. “Por tudo isso, a liberdade e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados firmemente”.

Já Gilmar afirmou que a Prefeitura fez ‘verdadeira censura prévia’ e promove ‘patrulha do conteúdo de publicação artística’.

