Lava Jato reitera Lula no semiaberto e diz que bens bloqueados cobrem multa de R$ 4,9 mi Em parecer junto à Vara de Execuções Penais de Curitiba, força-tarefa do Ministério Público Federal registra que os bens bloqueados do petista cobrem a multa que lhe foi imposta no âmbito do caso do triplex do Guarujá