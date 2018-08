Juíza vê ‘liberdade de expressão’ e rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC Simone Fortes, da 1.ª Vara Federal de Florianópolis, não viu ofensa à 'honra funcional' da delegada federal Érika Marena no episódio em que manifestantes exibiram uma faixa com o título 'As faces do abuso de poder' na cerimônia de fixação da foto de Luiz Carlos Cancellier, o reitor que se suicidou após ter sido preso pela PF na Operação Ouvidos Moucos