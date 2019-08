Juiz vê ‘união de esforços’ entre fraudadores de contratos de RS 100 mi do porto de Santos Leia a decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos que mandou prender 21 investigados por fraudes à licitações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, entre eles o ex-deputado federal Marcelo Squassoni